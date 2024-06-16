كل ما يجب أن تعرفينه عن تخزين اللحوم في الثلاجة والمجمّد

يُعد تجميد لحوم عيد الأضحى الطريقة المثلى للحفاظ على قيمتها الغذائية وحمايتها من التلف إلى أجل غير مسمى عند تخزينها في درجة الحرارة الصحيحة.

في هذا الصدد، كشفت دراسة لوزارة الزراعة الأمريكية أن تخزين اللحم بشكل آمن في الثلاجة عند درجة حرارة 0 درجة فهرنهايت (-18 درجة مئوية) تمنع نمو البكتيريا، وفقا لموقع medicalnewstoday.

ما المدة الزمنية لتخزين اللحم في الثلاجة؟

-تُحفظ اللحوم المبردة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) أو أقل.

– بالنسبة للحم المفروم، يطهى خلال يومين.

– يمكن تخزين القطع الكبيرة – مثل المشويات وشرائح اللحم والقطع – لفترة أطول قليلا، ولكن يجب استخدامها في غضون خمسة أيام.

إذا لم يكن لديك الوقت لطهي اللحوم في نهاية هذه الفترات الزمنية، فما عليك سوى تجميدها، لأن التجميد سيوقف نمو البكتيريا، بحسب موقع thekitchn.

طريقة تخزين اللحم بشكل آمن

درجة الحرارة

تُحفظ اللحوم المجمدة عند درجة حرارة 0 درجة فهرنهايت (-18 درجة مئوية).

التعبئة الجيدة

أفضل طريقة لتخزين اللحوم النيئة في المجمد هي لفها بإحكام في غلاف بلاستيكي أو ورق ألومنيوم لمنع تعرضها للهواء، ثم وضعها في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق لحمايتها من روائح المجمد والرطوبة.

ورق الجزّار مقابل البلاستيك

إذا كنت ستطهين اللحوم في غضون أيام قليلة، فلا بأس بورق الجزّار للتجميد، وإذا كان تخزينها سيطول، لفي اللحم في ورق الجزار ثم ضعيه في أكياس البلاستيك (زيبلوك أو أكياس مفرغة الهواء).

تجنب الالتصاق

قومي بفصل قطع اللحم الفردية وتجفيفها بالتربيت عليها، ثم لفها بإحكام بورق الجزار، وإزالة الهواء منها، ثم ضعها في كيس للتجميد، وفق موقع profamilychef.

كيف يخزن اللحم المفروم؟

في حالة تخزين اللحم المفروم، قوم بتشكيله على شكل أقراص مسطحة قبل تجميده لزيادة المساحة وتمكين ذوبان الجليد بشكل أسرع.

للتخزين على المدى الطويل، استعملي الأكياس المفرغة من الهواء، مما يطيل مدة صلاحيتها في المجمد.

تنظيم اللحم في المجمد

استخدامي حاويات شفافة محكمة الغلق أو أكياس تجميد بسحاب لتخزين أنواع مختلفة من اللحوم النيئة بشكل منفصل، وهذا لن يحافظ على اللحوم طازجة لفترة أطول فحسب، بل سيمنع أيضا التلوث المتبادل.

يُعد وضع العلامات أمرا ضروريا لسهولة التعرف عليه،ضعي علامة واضحة على كل حاوية أو كيس مع نوع اللحوم.

استخدامي ملصقات الترميز اللوني للتمييز بسرعة بين اللحوم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قومي بإنشاء قسم مخصص في المجمد للحوم النيئة، واجمعي الأنواع المتشابهة معا من أجل سهولة الوصول إليها عند الحاجة، حسب موقع meatcheftools.

كيفية تذويب اللحم

– الطريقة الأكثر أمانا هي ترك اللحم يذوب داخل الثلاجة،وعادة ما تذوب القطع الصغيرة أسرع من القطع الكبيرة.

– يوضع اللحم في كيس بلاستيكي مانع للتسرب ثم يلقى في حوض من الماء البارد،ويجب تغيير الماء كل 30 دقيقة وطهي اللحم مباشرة بعد ذوبان الجليد.

– لا تقومي بإذابة اللحوم في الخارج في درجة حرارة الغرفة، مثل وضعها على المنضدة أو في الحوض، فوفقا للأبحاث فإن البكتيريا يمكن أن تتكاثر بسرعة في درجة حرارة الغرفة.

هل يمكن عادة تجميد اللحوم؟

– بمجرد تذويب اللحوم النيئة بشكل صحيح، يوصي العديد من الخبراء بعدم تجميدها مرة أخرى، إلا إذا تم طهيها لمنع فقدان الملمس والجودة.

– عند تذويب اللحم وإعادة تجميده، سيخلق اللحم المزيد من بلورات الثلج داخل خلاياه، تمزق بلورات الثلج هذه أنسجة اللحم على المستوى المجهري مما قد يغير طعم اللحم وملمسه.

– قد تؤدي إزالة الجليد عن اللحوم وإعادة تجميدها مرة أخرى إلى حدوث اختلاف ملحوظ في الجودة، قد يكون اللحم جافا جدا أو يفقد بعضا من قوامه، وفقا لموقع medicinenet.