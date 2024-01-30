“كل ما يكبر بيرخص”.. تصريحات صادمة لفنانة شهيرة أعلنت الاعتزال!

صدمت فنانة شهيرة متابعيها بتصريحات أدلت بها وهي تعلن عن قرارها باعتزال الفن بعد مسيرة حافلة بالأعمال السينمائية.

وبحسب ما أوردت صحف مصرية فقد أعلنت الفنانة المصرية سميرة محسن اعتزالها التمثيل، وتفرغها للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد 4 سنوات من الابتعاد عن الأعمال الفنية.

وكشفت محسن سبب اعتزالها خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج “تفاصيل”، للإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية “صدى البلد 2″، مشيرة إلى كون ساعات التصوير في الوقت الحالي تصل إلى 18 ساعة يوميا، والفنان لا يستطيع أن يبدع وهو مرهق.

وأوضحت أنها قررت الابتعاد عن الوسط الفني والتفرغ للتدريس في المعهد لأن “الفنان كل ما يكبر بيرخص.. إنما أستاذ الجامعة كل ما يكبر بيغلى”، مؤكدة أن النظام في مصر مختلف عن هوليوود قائلة “هنا اللي بيكبر بيضربوه بالنار زي الحصان”.

وأكدت صاحبة أزيد من 150 عملا سينمائيا أن الفنان عليه الاعتزال في الفترة التي يحددها هو لنفسه، حتى لا يصل إلى مرحلة يتواجد فيها داخل منزله دون أن يعمل، ولا يكون مطلوبا في السوق.

ولفتت إلى أنه يتوجب على الفنان أن يقف مع نفسه ويقرر التوقف وهو فنان كبير، حتى يتيح الفرصة لجيل جديد من أجل استكمال المشوار، لافتة أن زعيم الكوميديا عادل إمام اختار الموعد المناسب لإعتزاله بعدما أعطى الكثير للفن.

واعتبرت محسن أن الفن منحها فرصتها كاملة، بعدما قدمت أدوار البطولة في المسرح، وشاركت في أعمال سينمائية، وقدمت المسلسلات التلفزيونية، وهو ما جعلها تعلق قائلة “كل حاجة عملتها”.

وفي ختام حديثها عن الأمر أكدت أن الفنان عليه أن يمتلك الكرامة وهو كبير، مشيرة إلى كون الجيل الذي بدأت معه كان يتميز بحب بعضه بعضا، خاصة أنها بدأت مسيرتها مع نجوم كبار أبرزهم شادية.

يذكر أن سميرة محسن ممثلة ومؤلفة مصرية حاصلة على بكالوريوس من كلية الآداب، ثم التحقت بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ترأست قسم التمثيل والإخراج به وحصلت على درجة الدكتوراه، وأسست شركة إنتاج وقامت بتقديم عددا من الأفلام السينمائية التى تركت بصمة في عالم السينما المصرية.

استطاعت تحقيق شهرة في عالم الفن منذ أن كانت بعمر الـ19، إلا أن انطلاقتها الحقيقية جاءت بمشاركتها بفيلم “شيء من الخوف”، كما وصفتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بأنها خليفتها في عالم التمثيل، خاصة بعدما شاركتها بمسرحية “خيال الظل”.

خاضت “سميرة” تجربة التأليف السينمائى والتليفزيونى لتترك بصمة أخرى في أذهان الجمهور بأعمال حازت على شهرة واسعة، منها: كل بيت حكاية، حارة برجوان، العروسة والزائرة، الست أصيلة وسوق الزلط، بالإضافة إلى أنها أنتجت 3 أفلام، وهى: سنة أولى نصب، ملاكي إسكندرية، غرفة 707.

تزوجت من الشاعر نجيب سرور الذي ساعدها كثيرا في استكمال الدكتوراة في بعثة دراسية بالاتحاد السوفييتي، وتطورت الأمور بينمها وكانت جزءا أساسيا من مأساته مع السلطة، لذلك طلقها وخصها بأبيات قاسية في ديوانه الممنوع من النشر محملة إياها أسباب سجنه.

من أشهر أعمالها: الإنس والجن، وجوه للحب، الشوارع الخلفية، المرأة والقانون، لست قاتلا، ضربة معلم، حقد امرأة، استغاثة من العالم الآخر وسنة أولى نصب.