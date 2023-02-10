“كمال البوشي” في قلب فضيحة عقارية

توقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حقه

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الخميس، عقوبات بالسجن النافذ في حق رجل الأعمال السابق “كمال شيخي” المدعو “البوشي”، رفقة رئيس بلدية القبة سابقا إلى جانب متهمين آخرين، تراوحت بين عام سجنا غير نافذ و5 سنوات سجنا نافذا، حول وقائع تورطهم في مخالفة بنود رخص الهدم وإلحاق أضرار ببناية تخص سيدة دون وجه حق.

وأدانت محكمة الجنايات المدعو “كمال البوشي”، الخميس، بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما أدين رئيس بلدية القبة السابق المدعو “ل. مختار” بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، عن جناية تزوير محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية بإحداث تغييرات فيها بعد إتمامها، إساءة استغلال الوظيفة، الانتزاع عن طريق الغش لوثائق كانت في عهدته، وتهم التحيز لأحد الأطراف، جنحة إتلاف وتبديد مستندات محفوظة، والإدلاء بإقرارات كاذبة أمام موظف عمومي، الإهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام وتسخير أموال عقارية وعدم التبليغ عن جناية.

تحريك الدعوى العمومية في حق كمال البوشي ومن معه، انطلقت من شكوى قيدتها سيدة تقطن بإقليم بلدية القبة بالعاصمة لدى الجهات الأمنية، تتهمه فيها بمخالفته بنود رخص الهدم التي ألحقت حسب أقوالها ضررا كبيرا ببنايتها، وذلك بتواطؤ رئيس البلدية السابق، بعدما حصل المتهم على عقار مجاور لمسكنها، إذ ألحق أضرارا جسمية بها، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة المكان رفقة عائلتها خوفا من انهيار البناية نتيجة أشغال الهدم التي باشرها المتهم بطريقة مشبوهة، وأضافت الضحية بالشكوى أن رئيس البلدية السابق لم يحرك ساكنا لوقف التعسف الذي أقدم عليه المتهم “كمال.ش”، بل واصل دعمه من أجل إنجاز مشروعه في الآجال المحددة.