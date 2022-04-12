كمال داود والحنين إلى الجزائر الفرنسية

قال إن فرنسا ليست فرنسا فقط والجزائر بحاجة إلى فرنسا تتقدم

أثارت تغريدة كمال داوود التي دعا فيها إلى إعادة انتخاب ماكرون كرئيس لفرنسا جدلا واستنكارا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد أن نشر داوود تغريدة على صفحته على توتير يتحدث فيها عن الانتخابات الفرنسية وكأنها قرار مصيري بالنسبة للجزائر الأمر الذي اعتبره المعلقون احتقار لبلده الجزائر وحنين للجزائر الفرنسية .

قال كمال داوود في تغريدته “فرنسا ليست فقط فرنسا، والجزائر بحاجة إلى فرنسا تتقدم إلى الأمام، أصوت لماكرون”، واعتبر داوود في تغريده أخرى أن انتصار مارين لوبان في الانتخابات سيكون له عواقب وخيمة على الجزائر.

تغريدة صاحب “المزامير” أثارت ضجة واستنكارا واعتبرها البعض احتقارا للجزائر، حيث كتب أحد المعلقين يقول “إن الجانب الفرنسي في داوود أكثر تعبيرا من جانبه الجزائري”، فيما دعا معلق آخر الروائي إلى النظر لمعاملة الجزائريين في فرنسا خلال حكم ماكرون “أولائك الذين يعملون بجد ويخدمون البلاد”.

وفي السياق ذاته، كتب الأكاديمي السعيد بوطاجين يقول”كمال داوود يصر على جعل الجزائر مقاطعة فرنسية: أن تغير جنسيتك فهذا شأنك، أما أن تربط الوطن بمصالحك فتلك وقاحة وتكريس للاستعمار الجديد”، كما كتب بوباكير في السياق ذاته “الجزائر ليست فرنسا والجزائر ليست بحاجة لفرنسا.. وأضاف بوباكير مخاطبا داوود فرنسا التي جنستك… ستهينك مثل الكولونيل بن داود وستبقى في نظرها “بيكو” حتى لو كنت الكاتب كمال داود.