كمال مولة رئيس CREA: تعديل قانون الاستثمار جاء في وقته

تلقى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بكل ارتياح ارادة رئيس الجمهورية لتعديل قانون الاستثمار.

ان الازمة العالمية ووضعية الاقتصاد الوطني يفرض علينا رسم استراتيجية هدفها ترقية الاستثمار الوطني و الاجنبي. عقد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عدة لقاءات قصد الخروج باقتراحات موضوعية في اقرب الاجال.

بالفعل بعض التدابير السارية المفعول في قانون الاستثمار الحالي تشكل عوائق لترقية الاستثمارات. نحن واعون باهمية الاستجابة الدائمة للخروج بنظرة تشاركية فعالة للنهوض بالاقتصاد الوطني.