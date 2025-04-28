كمال مولى يبحث آفاق تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية مع البرازيل

جانب من الاستقبال

استقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، بمعية أعضاء المجلس، سعادة سفير البرازيل بالجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، والوفد المرافق له، بمقر المجلس.

وشهد اللقاء نقاشات مثمرة تناولت مناخ الاستثمار في الجزائر وسبل تطوير شراكات اقتصادية وتجارية جديدة قائمة على مبدأ “رابح/رابح”، بهدف تعزيز علاقات التعاون والتبادل بين الجزائر والبرازيل.

وخلال الاجتماع، دعا سعادة السفير رجال الأعمال البرازيليين إلى زيارة مقر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 ماي المقبل، حيث ستُنظم لقاءات ثنائية (B2B) تجمع الشركات الجزائرية والبرازيلية بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك.

وبحث الجانبان ترتيبات تنظيم منتدى أعمال جزائري برازيلي، من المنتظر أن يشكل منصة لتعميق الشراكات الاقتصادية ودفع التبادلات التجارية بين البلدين.