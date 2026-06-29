كمال يسلي يكشف أخر المستجدات في بيت شبيبة القبائل

المدرب الجديد، الإستقدمات.. "قضية" محيوص و إعادة الهيكلة

تسابق إدارة شبيبة القبائل الزمن لوضع آخر اللمسات استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي المقبل، في إطار رؤية شاملة تقوم على إعادة هيكلة النادي إداريًا وماليًا ورياضياً تعيد للفريق مكانته الطبيعية في واجهة الكرة الجزائرية.

أكد كمال يسلي،أن المدرب الجديد لشبيبة القبائل سيُقدَّم رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة:”المدرب سيصل خلال الساعات المقبلة، وأعتقد أن الجميع ينتظر ذلك، ونحن أيضًا.

لكن أحيانًا التحلي بالسرية مهم في مثل هذه الظروف”، وأضاف في تصريح خص الموقع الرسمي للنادي أن الإدارة انتهجت سياسة تقوم على التحفظ والسرية خلال فترة المفاوضات، حفاظًا على مصالح النادي وضمان نجاح الصفقات، مشيرًا إلى أن عدة ملفات حُسمت بالفعل، وأن بعض اللاعبين وقعوا على عقودهم، غير أن الإعلان الرسمي سيُؤجل إلى حين استكمال جميع الإجراءات واحترام الالتزامات التعاقدية مع أنديتهم الحالية.

ودعا أنصار النادي إلى عدم الانسياق وراء ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة يبقى المنصات الرسمية لشبيبة القبائل.

وقال في هذا الشأن: “تُتداول يوميًا أسماء عديدة للاعبين دون أي أساس،وعندما تتحقق إحدى الصفقات يدّعي البعض أنه كان السبّاق إلى كشفها، بينما تبقى المعلومات الرسمية هي تلك التي تصدر عن النادي فقط.”

وفي نفس السياق تواصلت “الشروق اليومي” مع كمال يسلي للاستفسار حول الأخبار المتداولة بشأن المهاجم أيمن محيوص، والتي تحدثت عن توجيهه إعذارًا للنادي للمطالبة بمستحقاته المالية قبل فسخ عقده من جانب واحد، حيث نفى الناطق الرسمي هذه المعلومات، مؤكدًا أن الملف طُوي نهائيًا، وأن اللاعب سيكون حاضرًا مع المجموعة عند استئناف التدريبات الأسبوع المقبل.

وبخصوص عقوبة المنع من الاستقدامات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أكد ذات المتحدث أن الإدارة تتعامل مع الملف بكل جدية، وأن جميع الإجراءات القانونية والإدارية قد استُكملت، متوقعًا تسوية الوضع في أقرب الآجال.

أما على الصعيد المالي، فقد شدد على أن الإدارة ماضية في تسوية ديون النادي، لكن وفق مقاربة تقوم على التدقيق ودراسة كل ملف على حدة، حفاظًا على التوازنات المالية ومصالح النادي.

كما أعلن أن التربص التحضيري سيجرة بأوروبا، بعد أن حظي بالموافقة النهائية من رئيس النادي والمدير الرياضي يزيد منصوري، مؤكدًا أن الإدارة حرصت على توفير أفضل الظروف الفنية واللوجستية لضمان تحضير مثالي للموسم المقبل.

وفي الشق الإداري، أوضح يسلي أن ملف المساهمين بلغ مراحله الأخيرة، بعدما استكملت شبيبة القبائل ومساهمها الرئيسي “موبيليس” جميع الإجراءات المتعلقة بتحويل أسهم المساهمين الراغبين في التنازل عنها، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات الرسمية لدى الموثق.

وختم يسلي بالتأكيد على أن المشروع الجديد لا يقتصر على تدعيم التعداد أو تغيير الطاقم الفني، بل يهدف إلى بناء مؤسسة رياضية عصرية تقوم على التسيير الاحترافي والانضباط المالي والاستقرار الرياضي، بما يمهد الطريق لعودة شبيبة القبائل إلى المكانة التي تليق بتاريخها ورصيدها الكروي.