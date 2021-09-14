كمبيوتر خارق يتوقع فوز رفقاء محرز برابطة أبطال أوروبا

توقع كمبيوتر خارق، فوز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب رابطة أبطال أوربا في نسخة موسم 2021-2022.

ومنح الكمبيوتر أعلى نسبة لمنشط نهائي النسخة السابقة، مانشستر سيتي بـ16 بالمئة، فيما حل نادي تشيلسي حامل اللقب في المركز الثالث بنسبة 10 بالمئة، وبايرن ميونيخ في المركز الثاني بنسبة 11 بالمئة.

وكشف الكمبيوتر عن توقعات صادمة لمانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، حيث توقع أن تكون فرص الفريقين ضئيلة للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على الرغم من ضم الفريق الفرنسي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفريق الإنجليزي للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحصل مانشستر يونايتد في التوقعات على نسبة 5 بالمئة في المركز السابع، بينما حلّ باريس سان جيرمان في المركز العاشر بـ4 بالمئة.

وجاء نادي ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري الأبطال في المركز السادس بنسبة 6 بالمئة، أما نادي برشلونة فتحصل على نسبة 8 بالمئة وحلّ في المركز الخامس، لتوقعات الكمبيوتر.

ويفتتح سهرة الثلاثاء دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا، حيث يحمل البرنامج عدة مواجهات مثيرة في مقدمتها مواجهة نادي برشلونة أمام بايرن ميونيخ .