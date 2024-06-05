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رياضة

كمبيوتر ذكي يتوقع المنتخب الفائز بـ ” يورو” 2024

عمر سلامي
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كمبيوتر ذكي يتوقع المنتخب الفائز بـ ” يورو” 2024
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كأس بطولة أوروبا

قبل أيام فقط على انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، تكثر التوقعات حول حظوظ المنتخبات الكبيرة والفريق الفائز باللقب.

وتنطلق بطولة “يورو” 2024 في 14 جوان الجاري، وسط تكهنات حول المنتخب الأقرب لحصد اللقب الذي توجت به إيطاليا في النسخة السابقة.

وقام كمبيوتر عملاق باختيار منتخب إنجلترا للفوز باليورو بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهل الفريق إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول لنصف النهائي إلى 48.2% وبلوغ النهائي إلى 31.1%.

أما منتخب فرنسا فكان أقرب المرشحين لخطف اللقب بعد منتخب إنجلترا، حيث جاءت فرصته 19.1%، ووصلت نسبة احتمالية وصوله للنهائي إلى 30.4%.

وبالنسبة لصاحب الأرض منتخب ألمانيا فيملك فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4% وفقا لعملية المحاكاة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% فقط في الوصول للنهائي، و5% للفوز بالبطولة مرة أخرى.

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