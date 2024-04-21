كمين العلم.. فيديو لمستوطن إسرائيلي يتحول إلى أشلاء يجتاح الشبكات!

انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتحول مستوطن إسرائيلي، إلى أشلاء في كمين استخدم فيه العلم الفلسطيني.

يظهر في المقطع الذي اجتاح منصة إكس أحد المستوطنين وهو يهم مسرعا لنزع علم فلسطيني مثبت في حقل لتنفجر فيه عبوة ناسفة حولته إلى أشلاء.

وأثنى نشطاء على حدة ذكاء الفلسطينيين واعتمادهم على الكمائن، بدء من غزة فجنين ومخيم نور شمس وأخيرا كمين العلم في رام الله.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها كمين العلم، إذ كانت هناك حادثة مشابهة بقطاع غزة عام 2018.