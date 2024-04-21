كمين العلم.. فيديو لمستوطن إسرائيلي يتحول إلى أشلاء يجتاح الشبكات!
انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتحول مستوطن إسرائيلي، إلى أشلاء في كمين استخدم فيه العلم الفلسطيني.
يظهر في المقطع الذي اجتاح منصة إكس أحد المستوطنين وهو يهم مسرعا لنزع علم فلسطيني مثبت في حقل لتنفجر فيه عبوة ناسفة حولته إلى أشلاء.
#كمين_العلم قرب رام الله ..
أتوقع آخر مره يفكر أي مستوطن يقرب من علم فلسطيني. pic.twitter.com/8gWU1KPWWA
— Sam-eh (@iSam_eh) April 21, 2024
وأثنى نشطاء على حدة ذكاء الفلسطينيين واعتمادهم على الكمائن، بدء من غزة فجنين ومخيم نور شمس وأخيرا كمين العلم في رام الله.
كمائن ابطال #فلسطين لا تنتهي و كـلٌ حسب
امكانياته ، إبـتـداءً مــــن كـمائـن #غزة_العزة
ومروراً بـ #مخيم_جنين و #مخيم_نور_شمس
واخيراً وليس آخرا #كمين_العلم في رام الله🔻
مُـشـاهَـدَة مُـمـتِـعَـة 🍿#غزة_تنتصر #فلسطين_قضية_الشرفاء #غزة #فلسطين pic.twitter.com/PQoIwumcYU
— آلْــوَلـِــيـــِــدْ 🔻 𝔸𝕝 𝕎𝕒𝕝𝕖𝕖𝕕 (@Alwaleedclaro) April 21, 2024
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها كمين العلم، إذ كانت هناك حادثة مشابهة بقطاع غزة عام 2018.
كمين العلم قطاع #غزة 2018
#كمين_العلم المغيّر- #الضفة_الغربية 2024
على مر السنين المقاومة جدوى مستمرة 🔻 pic.twitter.com/O40Ws2lUUf
— Nabil🔻⭕ (@F___reiheit) April 21, 2024