كمّ هائل من وكلاء اللاعبين سيحضرون “كان” الأشبال بِالجزائر

سيحضر بطولة إفريقيا لِأشبال كرة القدم بِالجزائر عدد كبير من “المناجرة”، بِهدف اصطياد العصافير النّادرة.

وتحتضن الجزائر “كان” صنف أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المقبلَين، بِملاعب براقي وقسنطينة وعنابة، وبِمشاركة غير مسبوقة لـ 12 منتخبا.

وقالت “الكاف” في بيان لها نشرته، الثلاثاء، إن هناك طلبا كبيرا من وكلاء اللاعبين عبر مختلف أرجاء العالم، لِحضور “العرس” الكروي الجزائري لِفئة الأشبال. مُشيرة إلى أن قنّاصي الانتدابات يتشكّلون من “مناجرة” يشتغلون بِصورة فردية، وآخرين مُهيكلين ضمن شركات تهتمّ بِشراء وبيع اللاعبين.

وأضافت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي، أن كلّ وكيل لاعبين مهتمّ بِهذا الشأن عليه إرسال طلب حضور “كان” الجزائر أشبال، في آجال لا تتعدّى الـ 10 من أفريل المقبل.

ووضعت “الكاف” استمارة تطلب فيها من “المناجير” الرّاغب في حضور بطولة إفريقيا أشبال بِالجزائر، تعبئة بياناتها.