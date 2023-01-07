كم تبلغ رواتب الموظفين في “آبل” و”غوغل” و “أمازون”؟

كشف موقع “سي أن بي سي”، الجمعة، عن رواتب الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “أبل” و”غوغل” و”أمازون”، بناء على بيانات رسمية جديدة.

وقال الموقع إنه “أصبح من السهل جدا معرفة مقدار ما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وذلك بفضل طرح قوانين جديدة لشفافية الرواتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

واعتبارا من الفاتح جانفي، انضمت كاليفورنيا وواشنطن إلى مدينة نيويورك وكولورادو في مطالبة أصحاب العمل قانونا بنشر نطاقات الرواتب في إعلانات وظائفهم.

وأعد الموقع قائمة بـ”ما تدفعه بعض أكبر شركات التكنولوجيا وأكثرها نشاطا مقابل فرص العمل الحالية في كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وأماكن أخرى”. وتجدر الإشارة إلى أن رواتب هذه التخصصات سنوية.

1- غوغل: نائب رئيس قسم الهندسة، 550 ألف دولار.

2- أبل: مدير هندسة iOS، من 229 ألف دولار إلى 378 ألف دولار.

3- أمازون: مدير الهندسة، 220 ألف دولار إلى 298 ألف دولار.

ونشر الموقع أيضا قائمة أخرى للرواتب بحسب “المسمى الوظيفي”:

1- مهندس برمجيات: 132 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.

2- مدير المنتج: 130 ألف دولار إلى 197 ألف دولار.

3- المدير التنفيذي للحساب: من 111 ألف دولار إلى 147 ألف دولار.

4- مصمم المنتج: من 123 ألف دولار إلى 188 ألف دولار.

5- عالم البيانات: 154 ألف دولار إلى 212 ألف دولار.

6- شريك أعمال الموارد البشرية: 92 ألف دولار إلى 139 ألف دولار

7- مدير المكتب: 71 ألف دولار إلى 76 ألف دولار.