كم تتمثّل الغرامة المالية بِسبب الاحتجاج على قرارات حكّام البطولة؟

نشر اتحاد الكرة الجزائري، السبت، نصّ تعديل القانون الخاصّ بِالعقوبات التي يكون سببها الاحتجاج على قرارات حكّام المقابلات.

ويمسّ هذا التعديل مقابلات كلّ الأقسام المُنضوية تحت لواء “الفاف”.

وتتمثّل التعديلات في:

1- كلّ لاعب أو مُسيّر يحتجّ على قرار حكم السّاحة أو المساعد، يُعاقَب بـ:

– دفع 100 ألف دينار، في بطولة القسم الأوّل.

– دفع 50 ألف دينار، في بطولة القسم الثاني.

– دفع 20 ألف دينار، في بطولة الدرجة الثالثة.

– دفع 10 آلاف دينار، في بطولة الدرجة الرابعة.

– دفع 5 آلاف دينار، في بطولة القسم الخامس.

2- كلّ تجمّع حول حكم السّاحة أو المساعد، للاحتجاج ضدّ القرار الصادر، يتطلّب معاقبة اللاعبين المعنيين بِالأمر، وفي حال عدم التأكّد منهم، يُعاقَب قائد الفريق بِمفرده، وذلك على النّحو التالي:

– دفع 150 ألف دينار، في بطولة القسم الأوّل.

– دفع 70 ألف دينار، في بطولة القسم الثاني.

– دفع 30 ألف دينار، في بطولة الدرجة الثالثة.

– دفع 20 ألف دينار، في بطولة الدرجة الرابعة.

– دفع 10 آلاف دينار، في بطولة القسم الخامس.