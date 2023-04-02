كم تستفيد الرابطة بعد بثّ “الفيفا” لِمقابلات البطولة الوطنية إلكترونيا؟

عرضت “الفيفا” ثماني مقابلات عبر منصّتها الإلكترونية، تندرج ضمن إطار الجولة الـ 23 من عمر بطولة القسم الوطني الثاني.

جاء ذلك بعد اتّفاقية أُبرمت سابقا بين الاتحاد الجزائري لِكرة القدم وهيئة الرئيس جياني أنفونتينو.

ولُعبت هذه المقابلات الجمعة والسبت الماضيَين، وهي: شبيبة تيارت بِميدانها مع شباب المشرية (0-0)، وجمعية وهران مع الضّيف وداد تلمسان (0-0)، ووداد مستغانم مع الزّائر نصر حسين داي (1-0 للأوّل)، ووداد بوفاريك بِميدانه مع شباب عين تيموشنت (1-1)، ورائد القبة مع الضّيف صفاء الخميس (3-0 للأوّل)، وحمراء عنابة مع الزائر اتحاد الحراش (1-2 للأخير)، وأمل عين مليلة بِميدانه مع مولودية قسنطينة (1-0 للأوّل)، وجمعية الخروب مع الضّيف فريق مولودية العلمة (3-1 للأوّل).

وجلبت مباراة القمّة التي بثّتها “الفيفا” إلكترونيا بين شبيبة تيارت وشباب المشرية، نحو 20 ألف مُتابع.

وتستفيد رابطة كرة القدم لِقسم الهواة من نسبة 40%، من العائدات المالية التي تجنيها “الفيفا” بعد بثّها لِهذه المقابلات عبر منصّتها الإكترونية. وهو ما يُفسّر منع هيئة الرئيس علي مالك مُؤخّرا تصوير مقابلات البطولة من المدرجات بِواسطة الهواتف المحمولة.