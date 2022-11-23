كم تمنح “الفيفا” للحكّام الجزائريين في المونديال؟

ضبط الاتحاد الدولي لِكرة القدم سُلّم المنح الذي يُسلّمها للحكّام، في منافسة كأس العالم التي انطلقت بِقطر الأحد الماضي، وتُختتم فعّالياتها في الـ 18 من ديسمبر المقبل.

وتُشارك الجزائر في مونديال 2022 بِالثلاثي التالي: حكم الساحة مصطفى غربال، والحكمَين المُساعدَين عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري.

وجاءت منح “الفيفا” للحكّام على النّحو التالي، استنادا إلى أحدث تقرير نشرته صحيفة “آس” الإسبانية:

1- حكّام الساحة:

يقبض كلّ واحد منهم منحة 70 ألف دولار (ما يُقارب مليار سنتيم) + 3 آلاف دولار (ما يُقارب 42 مليون سنتيم) عن كلّ مباراة في دور المجموعات + 10 آلاف دولار (ما يُقارب 140 مليون سنتيم) عن كلّ مباراة تنتمي إلى ثمن النهائي أو ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي.

2- الحكّام المساعدون والحكم الرّابع:

يقبض كلّ واحد منهم منحة 25 ألف دولار (ما يُقارب 347 مليون سنتيم) + 2500 دولار (ما يُقارب 35 مليون سنتيم) عن كلّ مباراة في دور المجموعات + 5 آلاف دولار (ما يُقارب 70 مليون سنتيم) عن كلّ مباراة من المحطّات المُوالية.

ولِحدّ الآن، يُشارك الحكّام الجزائريون الثلاثة في مقابلات بِرسم دور المجموعات، مع إمكانية حضور المحطّات الموالية.