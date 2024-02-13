كم كان يتقاضى المدرّب كيروش في آخر وظائفه التدريبية؟

يتردّد صدى التقني البرتغالي كارلوس كيروش بِقوّة في ساحة اتحاد الكرة الجزائري، لِتأطير العارضة الفنية للمنتخب الوطني خلفا لِجمال بلماضي.

وقبل إعلان اتحاد الرّئيس وليد سعدي عن اسم النّاخب الوطني الجديد، ولِأن ملف الأجرة أثار كثيرا من اللّغط وتبادل التّهم والضّربات تحت الحزام، وجب توضيح ما كان يستلمه التقني كيروش في الوظائف التي مارسها خلال السنوات القليلة الماضية، والذي تمثّل على النّحو التالي:

– أمضى التقني كارلوس كيروش عقد تدريب منتخب كولومبيا في فيفري من عام 2019، بِراتب سنوي يقترب من رقم 3 ملايين دولار. لكن اتحاد الكرة المحلّي أنهى مهامه بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة، في ديسمبر 2020.

– بقي بِلا عمل حتّى سبتمبر 2021، تاريخ إمساكه بِالزّمام الفني لِمنتخب مصر. فمكث في منصبه لِمدّة نصف سنة فقط، وقبض أجرة شهرية قيمتها 127 ألف أورو.

– ابتعد عن الحقل التدريبي مرّة أُخرى، ثمّ عاد في سبتمبر 2022 إلى منتخب إيران، ووافق على عرض قصير تنقضي مدّته في أواخر ديسمبر من العام ذاته، وبِراتب شهري “زهيد” قيمته 50 ألف أورو (فضلا عن 30 ألف أورو شهريا، مجموع ما يتقاضاه 4 تقنيين جلبهم معه)، على اعتبار أن اتحاد الكرة المحلّي كان يشكو ضائقة مالية.

وبِحلول الفاتح من مارس المقبل، سيبلغ كارلوس كيروش من العمر 71 سنة، كما أن المنتخب الوطني يتصدّر فوجه في تصفيات كأس العالم 2026، وتفاديا لـ “حماقة”سقط في فخّها مسؤولو اتحاد مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم، حين إبرام عقود سابقة. فإنّه يُفترض أن وليد سعدي سيكون صارما بِشأن المقابل المالي، سواء مع هذا التقني البرتغالي أو غيره.