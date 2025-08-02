كم يحصل المنتخب المحلي في حال إحراز اللقب الإفريقي؟

أزاحت “الكاف” الستار عن القيمة المالية لِجوائز بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان)، نسخة 2025.

وتنطلق هذه المنافسة مساء السبت بِتنزانيا، التي تحتضن البطولة القارية رفقة كينيا وأوغندا، حتى الـ 30 من أوت الحالي.

وقرّرت “الكاف” منح المنتخب المُتوّج بِكأس إفريقيا للاعبين المحليين، مبلغ 3.5 مليون دولار.

وبِخصوص المنتخبات الـ 18 المتبقية (19 في المجموع)، فستوزّع عليهم هيئة الرئيس باتريس موتسيبي مبلغ 6.9 مليون دولار، مع الأخذ في الحسبان الترتيب النهائي لأي فريق.

وقالت “الكاف” إن القيمة المالية للجوائز ارتفعت بِنسبة 75%، في بيان لها نشرته، السبت.

ويستهل المنتخب المحلي الجزائري المشوار في تظاهرة “الشان” هذا الإثنين، بِمواجهة أوغندا. في فوج يضم أيضا فرق جنوب إفريقيا وغينيا كوناكري والنيجر.