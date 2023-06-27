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رياضة

كم يحقّ لِرئيس “الفاف” أن يمكث في منصبه؟

علي بهلولي
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كم يحقّ لِرئيس “الفاف” أن يمكث في منصبه؟
الأرشيف
جهيد زفيزف

تضمّنت نصوص تعديل لوائح الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مادة جديدة، لها صلة بِمدّة عهدة المسؤول الذي يشغل منصب الرّئيس.

وكانت “الفاف” قد أعلنت على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية، عن انتهائها من أمر تكييف (مطابقة) قوانين هيئتها مع نظيرتها للاتحاد الدولي لِكرة القدم. وتنتظر قدوم مُمثّلي “الفيفا” لِترسيم اللّوائح الجديدة.

وتنصّ مادة جديدة في اللّوائح المُعدّلة، على وجوب أن لا يمكث رئيس “الفاف” أكثر من عُهدتَين، مدّة كلّ ولاية 4 سنوات.

وكانت وزارة الشباب والرياضة وراء هذا الاقتراح، تماشيا مع دستور البلاد الذي ينصّ على تسقيف عهدة الرّئيس بِولايتَين، كأقصى حدّ.

وتعني هذه المادة الجديدة، أن العهدة الأولى للرئيس الحالي لـ “الفاف” جهيد زفيزف تنتهي في ربيع 2025. ثم يُغادر المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، أو يُمكنه الترشّح لِولاية ثانية وأخيرة تدوم حتى الفصل ذاته من عام 2029.

وبِخصوص العهدة الأولى لِزفيزف، فمدّتها تنقضي في 2025 وليس 2026، لِأن سلفه شرف الدين عمارة مكث مدّة عام رئيسا لِاتحاد الكرة الجزائري، ورحل في السنة الموالية 2022.

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