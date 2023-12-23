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رياضة

كم يدفع زملاء بن سبعيني في حالة زيادة الوزن؟

الشروق الرياضي
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كم يدفع زملاء بن سبعيني في حالة زيادة الوزن؟
ح.م

فرضت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني غرامات مالية على لاعبيها، في حالة زيادة الوزن.

ومعلوم أن فريق دورتموند يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وتنصّ العقوبة على أن يدفع كلّ لاعب مبلغ ألف أورو، إذا زاد وزنه بِكيلوغرام واحد. وإذا كان ينتمي إلى “الوزن الثقيل”، فتُحسب الغرامة المالية بِألف أورو عن كلّ زيادة بِمئة غرام.

وسيُطبّق هذا الإجراء عند عودة اللاعبين في الـ 13 من جانفي المقبل، لِاستئناف منافسة البطولة الألمانية، التي أوقفها اتحاد الكرة المحلّي الأربعاء الماضي بِسبب العطلة الشتوية.

ووفقا للمدافع توماس مونيي، وفي تصريحات أدلى بها لِقناة “آ ر تي بي آف” البلجيكية، السبت، فإن إدارة نادي بوروسيا دورتموند قامت بِإخضاع اللاعبين للوزن، بعد نهاية مقابلات الأربعاء الماضي، وطلبت منهم تفادي التهوّر خلال العطلة، وتحديدا في احتفالات نهاية السنة الميلادية، وذلك بِعدم الإفراط في الأكل.

ولِحسن حظّ المدافع رامي بن سبعيني فإنه غير معنيِّ بِهذا الإجراء، لِأنه سيُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، ويستحيل أن يعود إلى مقرّ النّادي بعد اختتام فعّاليات “الكان” بِوزن زائد.

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