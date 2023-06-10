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رياضة

كم يقبض فريق محرز ماليا في حال التتويج الأوروبي؟

علي بهلولي
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كم يقبض فريق محرز ماليا في حال التتويج الأوروبي؟
ح.م
مُجسّم كأس رابطة أبطال أوروبا.

رصد الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم في تاريخ سابق جوائز مالية مُعتبرة، للأندية المُشاركة في رابطة أبطال أوروبا نسخة 2022-2023.

ويُواجه الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي المُنافس نادي الإنتر الإيطالي سهرة السبت، لِحساب نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتُحظى منافسة رابطة أبطال أوروبا بِجماهرية كبيرة عبر أرجاء المعمورة، وتكاد تبلغ مرتبة كأس العالم للمنتخبات، إن لم تكن قد تجاوزت عتبتها. بِدليل أن تصنيفات اللاعبين هذه الأيّام صارت تستند إلى معيار المشاركة و/ أو التتويج بِالكأس صاحبة الأذنَين الطويلتَين.

ويغترف الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم من عدّة مصادر لِضبط القيمة المالية لِجوائزه، أبرزها حقوق البثّ التلفزيوني، وعائدات الإشهار.

وحُدّدت القيمة المالية لِجوائز الموسم الحالي، على النّحو التالي:

1- بلوغ ثمن النّهائي: 9.6 ملايين جنيه استرليني (نحو 11.2 مليون أورو).

2- بلوغ ربع النّهائي: 10.6 ملايين جنيه استرليني (نحو 12.2 مليون أورو).

3- بلوغ نصف النّهائي: 12.5 مليون جنيه استرليني (نحو 14.5 مليون أورو).

4- الخاسر في النّهائي: 15.5 مليون جنيه استرليني (نحو 17.5 مليون أورو).

5- الفائز في المباراة النّهائية: 20 مليون جنيه استرليني (نحو 23.3 مليون أورو/ أو 342 مليار سنتيم).

بقيت الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم يُوزّع أيضا منحا، على الأندية التي بلغت دور المجموعات، أو المحطّات التي سبقتها.

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