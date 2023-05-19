كم يقبض محرز وزملاؤه في حال التتويج بِالثُّلاثية؟

ينال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وزملاؤه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منحة خرافية، في حال حصد الثُّلاثية عند نهاية الموسم الجاري.

ويتعلّق الأمر بِلقب بطولة إنجلترا، وكأس هذا البلد، ولقب رابطة أبطال أوروبا.

ورصدت إدارة نادي مانشستر سيتي منحة قيمتها 40 مليون أورو (أكثر من 500 مليار سنتيم)، تُوزّعها على لاعبيها إذا تمكّنوا من افتكاك الثلاثية. يقول الموقع المحلّي “فوتبول إنسايدر” في أحدث تقرير له بِهذا الشّأن.

وأوضح المصدر أن منحة التتويج الأوروبي تُقدّر بـ 20 مليون أورو، وهي المنحة ذاتها المرصودة للتتويجَين المحلّيَين.

– لقب البطولة الإنجليزية: يتصدّر فريق “السّيتي” لائحة الترتيب بِفارق 4 نقاط عن الوصيف نادي أرسنال. مع الإشارة إلى أن محرز وزملاءه تنقصهم 3 مقابلات عن إسدال السّتار، وتنتظر “المدفعجية” مقابلتان فقط.

– نهائي كأس إنجلترا: يُواجه رجال المدرب جوسيب غوارديولا نادي مانشستر يونايتد، في الـ 3 من جوان المقبل.

– نهائي رابطة أبطال أوروبا: يتبارى فريق “الأزرق السّماوي” مع نادي الإنتر الإيطالي، في الـ 10 من جوان المقبل.