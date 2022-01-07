كم ينال “محاربو الصحراء” ماليا في حال احتفاظهم بِاللقب القاري؟

حدّدت “الكاف” الجمعة، قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وتنطلق البطولة الكروية القارية بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي مساء هذا الأحد، وتنتهي في الـ 6 من فيفري المقبل.

ويُمنح المنتخبُ الفائزُ بِكأس أمم إفريقيا 2022 غلافا ماليا معتبرا، قيمته 5 ملايين دولار (نحو 70 مليار سنتيم). أي بِزيادة 500 ألف دولار عن قيمة جائزة 2019 التي افتكّتها الجزائر.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لـ “الكاف”، الجمعة، بِمدينة دوالا الكاميرونية، وبِحضور رئيس الهيئة باتريس موتسيبي.

وينال وصيف البطولة أو المنتخب الذي يخسر النهائي، مبلغ 2.75 مليون دولار (نحو 38.5 مليار سنتيم).

وكافأ المُنظّمون المنتخبَين اللّذَين يخسران نصف النهائي، بِمبلغ قيمته 2.2 مليون دولار لِكلّ واحد منهما (نحو 30.6 مليار سنتيم).

ومُنحت لِكلّ منتخب تتجمّد مشاركته في الدور ربع النهائي، مبلغ 1.175 مليون دولار (نحو 16.3 مليار سنتيم).

وتركت “الكاف” الانطباع بِأن المنتخبات التي تُودّع “كان” 2022، من الدور ثمن النهائي أو مرحلة المجموعات، تعود إلى “البيت”بِخُفيّ حُنَين. ذلك أن هيئة الرئيس موتسيبي لم تذكر قيمة المبالغ الممنوحة لِهذه الفرق.