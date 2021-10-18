أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” عن الدخول في اضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من 2 و 3 نوفمبر القادم.

وأوضحت ”كناباست” في بيان لها أن المجلس الوطني عقد دورة عادية على وقع التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة، وفى ظل إفرازات لدخول مدرسي معقّد على جميع المجالات أثقلت كاهل الأستاذ.

وقد أسفر لقاء المجلس على جملة من المطالب منها ضرورة “تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنياً خطيراً وغير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله فى أريحية اقتصادية واجتماعية”.

كما دعت إلى إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة.

وأكدت النقابة تمسكها بملف التقاعد، وملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، وكذا ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، وتحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين.

وحذرت الجهة ذاتها من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة لاسيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصاً منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.

وجددت الكناباست مطالبها بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية.