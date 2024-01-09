كناب – بنك: صيغة جديدة لتمويل العتاد الفلاحي قريبا

سيدخل مع نهاية العام في عمليات تمويل التجارة الخارجية

سيطلق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ـ بنك قريبا صيغة جديدة تخص تمويل العتاد الفلاحي، حسبما أفاد به الثلاثاء، بمعسكر المدير العام لذات المؤسسة المالية، سمير تامبرابط.

وأوضح تامبرابط خلال تصريح صحفي على هامش إشرافه على مراسم تدشين وكالة جديدة لكناب – بنك بشارع “الأمير خالد” بوسط مدينة معسكر أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك سيطلق “قريبا” صيغة جديدة تخص تمويل العتاد الفلاحي كمرحلة أولى ضمن برنامج استراتيجي مسطر من قبل هذه المؤسسة البنكية والممتد لثلاث سنوات.

ومن جهة أخرى، كشف ذات المسؤول أن كناب – بنك سيدخل مع نهاية السنة الجارية في عمليات لتمويل التجارة الخارجية.

كما ذكر أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك يغطي حاليا 70 بالمائة من عمليات تمويل النشاط العقاري على المستوى الوطني والذي يستهدف الأفراد والمرقين.

وأعلن تامبرابط عن شروع كناب ـ بنك خلال السداسي الأول من السنة الجارية في عملية بيع ألفي مسكن وكذا ألفي محل تجاري عبر الوطن.

وأشار إلى أن مؤسسته البنكية أطلقت خلال السنة الماضية منصة رقمية جديدة “كناب ماركات” تتيح للبنك بيع السكنات مباشرة عبر الانترنت والتي تندرج في إطار استراتيجية البنك لتحديث ورقمنة خدماته بهدف تحسين جودة الخدمات.

كما سيقوم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قريبا بتغيير نحو 4 مليون دفتر توفير لدى “بريد الجزائر” إلى بطاقات مغناطيسية وذلك في إطار اتفاقية مبرمة ما بين الطرفين، وفق نفس المصدر.

وأبرز بأن كناب – بنك يحصي حاليا 1.6 مليون بطاقة للسحب تخص كل المعاملات البنكية، مضيفا أن ذات المؤسسة البنكية تحصي حاليا 9 ملايين زبون.

وذكر تامبرابط بأن مؤسسته البنكية أطلقت خلال نهاية ديسمبر الماضي تطبيقة جديدة تتيح للزبون أخذ موعد عن بعد واختياره للوكالة التي يرغب التعامل معها فضلا على إطلاق تطبيقة “كناب كوناكت” عبر الهاتف الذكي والتي تتيح القيام بعمليات الدفع الإلكتروني.

كما أعلن عن فتح كناب – بنك خلال السنة الجارية وكالات بنكية جديدة على المستوى الوطني.