كناب-بنك: فتح 11 شباكا جديدا للصيرفة الإسلامية

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك)، عن توسيع شبكة نشاطه في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال فتح 11 شباكا جديدا موزع عبر الولايات.

وأوضح البنك في بيان له، أن هذا التوسع “يجسد التزامه بجعل الصيرفة الإسلامية في متناول أكبر عدد من الزبائن لتعزيز تطلعه لتقديم حلول مالية مطابقة لتعاليم الشريعة”.

للعلم فان هذه الشبابيك موزعة عبر مختلف شبكات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) بولايات وهران ( وكالة بئر الجير) وغرداية (وكالة تمنراست) و تلمسان ( وكالتي سبدو و ابن باديس) و عنابة ( وكالة القالة) .

كما يتعلق الأمر بشبابيك جديدة بكل من الجزائر العاصمة شرق ( وكالات الرغاية و حي البساتين و باب الزوار) و باتنة (وكالة عين توتة) و البليدة ( وكالة عين وسارة) و الشلف ( وكالة تنس) .

وتضاف هذه الشبابيك الجديدة الى تلك التي دخلت حيز الخدمة منذ نوفمبر 2020 ” لتضع بذلك البنك في المركز الأول من حيث شبكة التوزيع بشبكة تضم 96 شباكا, منها واحدة مخصصة حصريا ” لمثل هذه الخدمات موزعة عبر 45 ولاية.”