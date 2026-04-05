“كناس” يطلق خدمة جديدة

الشروق أونلاين
  • 2324
  • 0
“كناس” يطلق خدمة جديدة
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ولاية الجزائر.

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناس” خدمة رقمية جديدة موجهة لأرباب العمل عبر المنصة الرقمية “بوابة التصريح عن بعد“.

ووفقا لما أفاد به الصندوق في بيان له اليوم الأحد، 5 أفريل، تتيح هذه الخدمة الجديدة لأرباب العمل إمكانية الملء الإلكتروني لـ:

  • شهادة العمل والأجر الخاصة بأجرائهم (ATS)،
  • التصريح عن بعد باستئناف أو عدم استئناف اجرائهم للعمل (DRT).

ووفقا لذات المصدر، تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتمكين أرباب العمل من القيام بتصاريحهم عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مرافق الصندوق، مما يسمح لهم بالحصول على خدمات أسرع وأكثر سلاسة ويساهم في تسريع معالجة ملفات الأداءات الخاصة بأجرائهم.

