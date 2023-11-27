“كناص” في حملة وطنية لمواجهة ظاهرة الغش

حذرت من متابعات قانونية للمتورطين

أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في بيان له، أنه يولي العناية القصوى إلى نوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين باتخاذه سلسلة من التدابير في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير عدة خدمات إلكترونية، للاستجابة إلى طلباتهم المتزايدة في مجال الضمان الاجتماعي اعتمادا على التكنولوجيات سريعة التطور، لبلوغ إدارة قادرة على التكيف باستمرار مع محيطها وعلى التحسين المتواصل لمردوديتها وخدماتها وطرق تدخلها.

وأضاف البيان أن الصندوق قد يكون عرضة لظاهرة الغش والتحايل في مجال الحصول على امتيازات الضمان الاجتماعي، وغالبا ما تتعلق عمليات الغش بالأداءات التي ترتبط بالتأمين على المرض كالاستعمال المفرط لبطاقة الشفاء أو استعمالها من قبل غير صاحبها، إضافة إلى العطل المرضية المفتعلة أو ظاهرة الاحتفاظ ببطاقات الشفاء من قبل الصيادلة المتعاقدين، الذي يعد مخالفاً لما تقتضيه بنود الاتفاقية المبرمجة معهم.

فضلا عن ذلك، يضيف البيان: “يلجأ بعض مهنيي الصحة المتعاقدون إلى مطالبة المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم بمبالغ إضافية، غير تلك المتفق عليها بموجب الاتفاقية النموذجية، على غرار العيادات الخاصة، ما يعد إخلالا بعلاقات الشراكة المبنية على الثقة المتبادلة”.

وشدد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على رهان التصدي لظاهرة التحايل والغش في مجال أداءات الضمان الاجتماعي، الذي يعد- بحسبه- أهم انشغال لدى القائمين على الصندوق، إذ ارتأى الصندوق، “لاسيما وكالة الموظفين، إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية عبر كافة هياكلها المنتشرة، باعتماد خطة اتصالية تستهدف جميع الفئات المعنية ووفق مراحل”.

وتضيف ذات الجهة أن الغش في مجال الأداءات تصرّف غير مسؤول، يمس بديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، ويؤدي إلى فقدان الحق في التغطية، “تعتبر بطاقة الشفاء أداة قيمة وهامة في الحصول على العلاج. يمكن أن تؤدي إساءة استعمال بطاقة الشفاء إلى غرامات مالية ومتابعات قانونية، جميعنا كمواطنين نتمتع بنفس الحقوق والالتزامات نتقاسم مسؤولية التصدي لظاهرة الغش في استعمال الأداءات، مسؤولين عن الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ببلادنا”.