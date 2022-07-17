“كناص” يطلق حملة تحسيسية لتعزيز الانتساب

تدوم من شهر جويلية إلى آخر السنة

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حملة تحسيسية تمتد من شهر جويلية إلى غاية نهاية السنة، يسعى من خلالها إلى القضاء على العمل غير الرسمي أو ما يعرف بـ”العمل الموازي” وتعزيز ثقافة الانتساب للضمان الاجتماعي من قبل أرباب العمل.

ويسعى الصندوق من خلال الحملة التي حملت شعار “الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون إلى القضاء على العمل غير الرسمي وإعطاء لكل ذي حق حقه وضمان حق التغطية الاجتماعية للمؤمن له اجتماعيا وذوي الحقوق أي الحق في الآداءات على غرار العلاج والأمومة، الوفاة، العطل المرضية، الأمراض المهنية وحوادث العمل وحق التقاعد… إلخ”، وبطبيعة الحال ضمان ديمومة نظام الصندوق باعتباره العمود الفقري والركيزة الأساسية لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي على غرار صندوق التقاعد، صندوق التأمين على البطالة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية… إلخ.

وتأتي هذه الحملة، حسب ما أفاد به بيان لوكالة “كناص” العاصمة استلمت الشروق نسخة منه، في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنوان سنة 2022 في مجال تحصيل الاشتراكات، وتجسيدا للالتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2020-2024، فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاشتراكات للأشخاص الناشطين في إطار العمل الموازي وكذلك تشجيع الانتساب إلى الصندوق وتعزيز عملية التحصيل وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.

ومن أجل إنجاح هذه الحملة، وضعت المديرية العامة تحت إشراف المدير العام بن طالب فيصل خطة عمل هادفة مقسمة على عدة مراحل وذلك من أجل التصدي لظاهرة العمل غير الرسمي وحث أرباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي ودعوتهم إلى التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة مع تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والتسهيلات المتاحة لهم في مجال الاشتراكات.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الجزائر تحرص على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل التي جند لها أكثر من 22 مراقبا، حيث سجلت في هذا السياق 25563 مخالفة إلى غاية السداسي الأول من سنة 2022 وذلك ضمن 6088 عملية مراقبة.