كنا نستحق الفوز على فريق النصر المدجج بالنجوم

نور الدين زكري مدرب الأخدود السعودي:

يرى نور الدين زكري مدرب الأخدود السعودي، أن فريقه كان يستحق الفوز على النصر، خلال مباراة الفريقين.

وتغلب النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو على مضيفه الأخدود بشق الأنفس 3-2 في إطار الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال زكري في المؤتمر الصحفي: “أرى أن فريقي كان يستحق الفوز، فقد لعبنا الشوط الأول باستراتيجية معينة للخروج بأقل الأضرار”.

وتابع: “للأسف اهتزت شباكنا في وقت مبكر، ثم ضاعف النصر تقدمه بعد ارتباك لاعبي الأخدود، حيث إن تقدم النصر جاء من أخطاء لاعبينا وليس بفضل قوته”. وأضاف: “أداء الأخدود تغير للأفضل في الشوط الثاني، وكان قريبا من تحقيق الفوز عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2”. ونوه: “الأخدود لا يتمتع بقدرات كبيرة ولاعبين على مستوى عالمي مثل النصر، لكنه أحرج الخصم بأنه سدد 13 كرة على المرمى مقابل 9 للنصر، وحصل على 7 ركنيات مقابل 2 للمنافس”.