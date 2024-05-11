-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
نور الدين زكري مدرب الأخدود السعودي:

كنا نستحق الفوز على فريق النصر المدجج بالنجوم

ق. ر
  • 145
  • 0
كنا نستحق الفوز على فريق النصر المدجج بالنجوم

يرى نور الدين زكري مدرب الأخدود السعودي، أن فريقه كان يستحق الفوز على النصر، خلال مباراة الفريقين.

وتغلب النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو على مضيفه الأخدود بشق الأنفس 3-2 في إطار الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال زكري في المؤتمر الصحفي: “أرى أن فريقي كان يستحق الفوز، فقد لعبنا الشوط الأول باستراتيجية معينة للخروج بأقل الأضرار”.

وتابع: “للأسف اهتزت شباكنا في وقت مبكر، ثم ضاعف النصر تقدمه بعد ارتباك لاعبي الأخدود، حيث إن تقدم النصر جاء من أخطاء لاعبينا وليس بفضل قوته”. وأضاف: “أداء الأخدود تغير للأفضل في الشوط الثاني، وكان قريبا من تحقيق الفوز عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2”. ونوه: “الأخدود لا يتمتع بقدرات كبيرة ولاعبين على مستوى عالمي مثل النصر، لكنه أحرج الخصم بأنه سدد 13 كرة على المرمى مقابل 9 للنصر، وحصل على 7 ركنيات مقابل 2 للمنافس”.

مقالات ذات صلة
“الكاف” تخشى تدهور البساط الطبيعي لِملعب نهضة بركان المغربي

“الكاف” تخشى تدهور البساط الطبيعي لِملعب نهضة بركان المغربي

هذه هي توصيات “الفاف” إلى محافظي اللقاءات الكروية

هذه هي توصيات “الفاف” إلى محافظي اللقاءات الكروية

تصفيات مونديال أقل من 17 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لمواجهة المغرب

تصفيات مونديال أقل من 17 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لمواجهة المغرب

حلم زملاء عوّار في خوض النّهائي الأوروبي يتبخّر

حلم زملاء عوّار في خوض النّهائي الأوروبي يتبخّر

توخيل وأنشيلوتي يعلقان على التحكيم والهدف الملغى

توخيل وأنشيلوتي يعلقان على التحكيم والهدف الملغى

“الفيفا” يتلقى تهديدًا بسبب مونديال الأندية

“الفيفا” يتلقى تهديدًا بسبب مونديال الأندية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد