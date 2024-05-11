كنا نستحق الفوز على فريق النصر المدجج بالنجوم
يرى نور الدين زكري مدرب الأخدود السعودي، أن فريقه كان يستحق الفوز على النصر، خلال مباراة الفريقين.
وتغلب النصر الذي يلعب له كريستيانو رونالدو على مضيفه الأخدود بشق الأنفس 3-2 في إطار الجولة 31 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال زكري في المؤتمر الصحفي: “أرى أن فريقي كان يستحق الفوز، فقد لعبنا الشوط الأول باستراتيجية معينة للخروج بأقل الأضرار”.
وتابع: “للأسف اهتزت شباكنا في وقت مبكر، ثم ضاعف النصر تقدمه بعد ارتباك لاعبي الأخدود، حيث إن تقدم النصر جاء من أخطاء لاعبينا وليس بفضل قوته”. وأضاف: “أداء الأخدود تغير للأفضل في الشوط الثاني، وكان قريبا من تحقيق الفوز عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2”. ونوه: “الأخدود لا يتمتع بقدرات كبيرة ولاعبين على مستوى عالمي مثل النصر، لكنه أحرج الخصم بأنه سدد 13 كرة على المرمى مقابل 9 للنصر، وحصل على 7 ركنيات مقابل 2 للمنافس”.