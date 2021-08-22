كنت أتمنى الاحتراف في فرنسا ويلزمني عمل كبير للوصول إلى المنتخب 

سيلتحق هذا الأسبوع بسويسرا ويغيب عن تربص "المحليين".. عمورة:

قال مهاجم وفاق سطيف محمد أمين عمورة، إنه كان يتمنى الاحتراف في فرنسا، قبل اختيار نادي لوغانو السويسري، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى عمل كبير من أجل الوصول إلى المنتخب الوطني الأول وإقناع المدرب جمال بلماضي.

ومن المرتقب أن ينتقل عمورة إلى سويسرا بحر هذا الأسبوع للالتحاق بفريقه الناشط في الدرجة الأولى السويسرية، مما يعني غيابه عن تربص المنتخب المحلي تحسبا لمواجهتي سوريا والبورندي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح عمورة في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية: “سأظل أعمل كأي لاعب من أجل بلوغ مستوى أعلى.. كنت أتمنى الاحتراف في البطولة الفرنسية، لكن المكتوب قادني إلى سويسرا”، وأضاف: “أتمنى النجاح في مشواري بالبطولة السويسرية مع فريق لوغانو.. سأقدم كل ما لدي وأعمل على تطوير مستواي”.

وبخصوص المنتخب الوطني، قال عمورة: “هدفي بلوغ المنتخب الوطني الأول قبل كل شيء ولإقناع المدرب بلماضي يلزمني عمل كبير”.

وعرج عمرة للحديث عن وفاق سطيف الفريق الذي فتح له أبواب الشهر والبروز في البطولة الوطنية، وطرق أبواب المنتخب الوطني المحلي، حيث قال بشأنه: “وفاق سطيف سيبقى دوما في القلب.. أتمنى له النجاح الموسم المقبل والصعود إلى منصة التتويج”، وتابع: “أشكر زملائي في الفريق وأعضاء الطاقمين الإداري والفني، وأشكر على وجه الخصوص أنصار النادي الذي وقفوا إلى جانبي وشجعوني في الكثير من الأحيان”.