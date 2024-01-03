“كنت أتوقع الانضمام للخضر لكني أحترم قرار بلماضي”

لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي يكشف:

أكد لاعب لاعب سيراميكا كليوباترا المصري أحمد قندوسي أنه كان يتوقع التواجد مع الخضر في كأس إفريقيا بكوت ديفوار، لكنه يحترم قرار المدرب جمال بلماضي.

وقال قندوسي في تصريحات صحفية قائلا: “كنت أتوقع الانضمام للمنتخب الجزائري، لكن المدير الفني جمال بلماضي، يرى أشياء لا نراها ولابد أن نحترم رأيه”. كما تحدث عن فريقه السابق الأهلي المصري، مؤكدا أنه يريد العودة للأهلي ويتمنى أن يلعب نهائي كأس العالم للأندية مع الفريق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورتس”: “مدرب الأهلي كولر محظوظ بلاعبي الأهلي، هناك الكثير من اللاعبين يتحاملون على أنفسهم من أجل المشاركة في المباريات الإفريقية، فهم يضعون مصلحة الفريق دائما فوق كل اعتبار”. وشدد قندوسي على أن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، أثر فيه كثيرا بعد ما ظن أن التتويج بات صعبا.

وأردف قائلا: “الحارس محمد الشناوي تنبأ بحصد اللقب عقب الخسارة من صن داونز في جنوب إفريقيا (5-2)، وهذا ما تحقق”. وحول صراع الأهلي والزمالك عليه قبل انتقاله للفريق الأحمر، أوضح أن مسؤولي ناديه السابق وفاق سطيف تحدثوا معه حول امتلاكه لعرضين من الناديين بجانب عروض من إسبانيا وتركيا، لكن بمقابل مالي أقل.

وتابع: “لم يتواصل معي أحد من مسؤولي الزمالك عكس ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وكيلي أبلغني أن هناك عرضا من الزمالك بمقابل عرض مالي كبير لي”.

أوضح: “فضلت عرض الأهلي، لأنني كنت أتابع الفريق قبل الانضمام إليه، وأي لاعب يتمني الانضمام للأهلي، فقد حققت معه 4 بطولات في نصف موسم”. وعن تسجيله في مرمى الأهلي بقميص سيراميكا ختم: “كنت سعيدا لفريقي وغير سعيد، لأنه ضد الأهلي، لكن في النهاية كنت أريد إثبات نفسي، لأنني أريد العودة للأهلي مجددا”.