كنت على وشك الاعتزال وعائلتي أرجعتني إلى الطريق الصحيح

قال إنه كان يعالج عند طبيب نفساني نبيل بن طالب يكشف

خرج اللاعب الدولي نبيل بن طالب عن صمته وأكد أنه كان على وشك وضع حد لمشواره الكروي بعد تواجده من دون فريق سنة 2021 وفكر في الاعتزال نهائيا، لكنه تراجع بسبب حبه الكبير لكرة القدم.

وقال الدولي الجزائري في حوار نشر أمس على موقع كرة القدم 90: “أتذكر أنه سنة 2021 كنت بدون فريق، وفكرت كثيرا في تطليق كرة القدم نهائيا، لكني تراجعت في آخر المطاف بسبب حبي الكبير لهذه اللعبة، لقد عشت أوقات صعبة، وكنت أعالج عند طبيب نفساني”.

وأضاف لاعب أونجي الفرنسي: “لقد كنت تافها في السابق، وكنت أشغل رأسي بأشياء غير مفيدة، شعرت بالسلبية، لحسن الحظ كانت عائلتي متواجدة معي ساعدتني للعودة للطريق الصحيح”.

الدولي الجزائري قال بصريح العبارة: “أعرف أخطائي جيدا، في توتنهام الانجليزي، كان كل شيء يسير على ما يرام ولكن بعد ذلك شعرت بالإحباط بعد الإصابة. طلب مني المدرب أن أقضي المزيد من وقتي، لكنني شعرت أنني كنت أضيعه، عندما كان يطلب مني العمل في مباراتين أو ثلاث أو أربع مباريات لاستعادة لياقتي، نظرًا لأنني كنت صغيراً وغبياً لم أهتم بالأمر، ولم أكن ناضجًا”.

الدولي الجزائري لازال يتذكر المشاكل التي واجهته في نادي شالك الألماني: “ذهبت للمستشفى لزيارة زوجتي التي كانت مقبلة على الولادة، لما عدت لفريقي بعدها بيوم إلى نادي شالك، وجدت نفسي في الاحتياط، تدهورت حالتي ولم أخبر أحدا ولا أخجل من القول أنني كنت أعالج عند مختص نفساني”.

علما أن بن طالب، لاعب وسط ميدان نادي اونجي الذي يلعب في البطولة الفرنسية الدرجة الأولى، كان بعيدا عن المنتخب الوطني لسنوات وعاد بمناسبة الوديتين “للخضر” أمام كل من غينيا ونيجيريا، وأظهر إمكانيات كبيرة جعلت الناخب الوطني يثني عليه ويعتبره من بين الركائز التي يعول عليها مستقبلا.