“كنت قادرا على البقاء في السيتي.. أنا أحق بالكرة الذهبية من الحارس المغربي”

لأول مرة.. رياض محرز يكشف كل شيء بعد مغادرته السيتي والبطولة الإنجليزية:

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، أن نهائيات كأس أمم إفريقيا لها طابع خاص وأن كوت ديفوار الأوفر حظا للتتويج باللقب نظرا لاستضافتها البطولة على أرضها.

وقال رياض محرز في تصريحات خص بها الصحفي نبيل جليط بجريدة “ليكيب” الفرنسية: “كأس الأمم الأفريقية لها طابع خاص، لا يوجد مرشح مفضل، ربما كوت ديفوار لأنها البلد المنظم للبطولة… إفريقيا قارة خاصة، ولها ظروف خاصة، الفريق الأفضل استعدادًا ومع قليل من الحظ سينجح في الوصول للنهائي”.

وتابع قائد الخضر يقول: “في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار هناك الكثير من الفرق القوية… صحيح أن لدينا تجربة مع الخضر فزنا بالبطولة في 2019، وفي بطولة 2022 خرجنا من الدور الأول… نعرف هذه البطولة ومدى صعوبتها، الأمر متروك لنا للرد منذ البداية خلال هذه الدورة”.

“المنتخب الأفضل استعدادًا في الكان وبقليل من الحظ سينجح في الوصول للنهائي”

من جهة أخرى، تحدث النجم الجديد لنادي الأهلي السعودي عن إنجازاته في موسم 2022ـ2023، والتي تجعله الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لأفضل لاعب التي ستمنحها “كاف” في 11 ديسمبر المقبل، في حفل سيقام في مدينة مراكش المغربية، مؤكدا أن موسمه الماضي مع مانشستر سيتي الأنجليزي كان رائعا، ويمكنه من التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي، وسط المنافسة من قبل العديد من النجوم الذين تألقوا في أوروبا. وقال نجم مانشستر سيتي السابق: “بالنسبة للكرة الذهبية الإفريقية هناك دائما محمد صلاح وساديو ماني من المرشحين بلا شك للتتويج مثل كل موسم، ولكن على الصعيد الجماعي كان الموسم صعبا عليهما، أنا فزت بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وباعتبار المباريات الدولية فقد سجلت 20 هدفا وصنعت 15 هدفا”.

وتابع محرز قائلا: “لقد كنت من أفضل اللاعبين أداء في الدوري الإنجليزي، وكذلك في كأس الاتحاد، وأقل تأثيرا في دوري الأبطال، وطوال المواسم الماضية، كنت دائما مؤثرا في هذه البطولة المميزة”. وأردف الدولي الجزائري: “لقد سمعت أن هناك من يدفع من أجل أن يحصل ياسين بونو على جائزة أفضل لاعب إفريقي بعد تتويجه بالدوري الأوروبي وتألقه في كأس العالم مع المغرب، ولكن بكل حال من الأحوال لا شيء يمكن مقارنته بالثلاثية التاريخية التي توجت بها مع مانشستر سيتي.. لذلك سنرى”.

وفي سياق آخر، كشف النجم الجزائري عن سبب مغادرته مانشستر سيتي والدوري الأنجليزي وتفضيله الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة أهلي جدة، رغم أنّه كان أحد العناصر البارزة في تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، إذ كان بإمكانه مواصلة المشوار لموسمين آخرين على الأقل، موعد نهاية عقده مع الـ”سيتيزنس”.

وتحدث محرز عن أسباب اتخاذه هذه الخطوة الإستراتيجية في مرحلة حسّاسة من مشواره الاحترافي، قائلا: “كان بإمكاني البقاء في مانشستر سيتي، إذ كنت أملك عامين إضافيين في عقدي، وكنت أنا من قرّر الرحيل. ببساطة، شعرت أنّ هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى. قضيت 5 سنوات مع السيتي، وفزت بكل شيء”.

كما تحدث قائد الخضر، عن إمكانياته الخارقة في ترويض الكرة، كاشفا سره في ذلك، مؤكدا: “طريقة ترويضي للكرة هي حركة عفوية، لم أتدرب على هذا الأمر.. هناك عدة أشياء يجب أخذها بعين الاعتبار، حساسية القدم، توقع حركة المنافس، والأهم هو مسار الكرة”، وتابع رياض محرز: “عليك أن تشعر بكل شيء، لأنك لست في مأمن من الكرات الدائرة، خاصة إذا كان ترويضك طويلا جدا”.

وكشف قائد الخضر، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، أسماء بعض اللاعبين، الذين يعتبرهم من أفضل المراوغين بالنسبة له. وقال: “المراوغون الذين يعجبونني، هناك ميسي، وحاتم بن عرفة… الذي كان قويا في المراوغات، وبالنظر لإمكانياته، ومهاراته، كان يستحق مشوار أفضل.. حتى نحن الجزائريين نملك مواهب خارقة، على غرار ياسين براهيمي، كما أحب كثيرا الامكانيات التي يتمتع بها آدم أوناس.