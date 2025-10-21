“كنت متحمسا لتدريب منتخب الجزائر.. وبيتكوفيتش يقوم بعمل جيد”

المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو يهنئ "الخضر" على تأهلهم للمونديال ويكشف:

هنّأ المدرب البرتغالي، جوزيه بيسيرو، المنتخب الوطني على تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، معتبرا أن الجزائر تملك المؤهلات للتألق في العرس الكروي المقبل.

وكشف بيسيرو، المدير الفني السابق لمنتخبَي السعودية ونيجيريا، أنه كان على وشك الإشراف على تدريب المنتخب الوطني، مؤكدا تفاوضه مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم، كما تأسف لعدم توصله إلى اتفاق لتدريب “محاربي الصحراء”.

وفي هذا الشأن، قال بيسيرو: “كان شرفاً لي أن أكون من بين المرشحين لتدريب منتخب الجزائر، كنت متحمساً جداً لهذه الفرصة، الاختيار النهائي وقع على المدرب الحالي، الذي يقوم بعمل جيّد، ولا أعلم إن كان السبب في عدم التوصل لاتفاق معي هو الجانب المالي أم لا”.

إلى ذلك، قال مدرب نيجيريا السابق: “أودّ أن أهنّئ الاتحاد الجزائري واللاعبين ومدربهم على التأهل لكأس العالم، وأتمنى لهم كلّ التوفيق في المونديال القادم” مضيفا: “الجزائر تملك الجودة اللازمة لتحقيق شيء مهم في النسخة المقبلة لهذه المسابقة”.

وتحدث جوزيه بيسيرو في الحوار الذي خصّ به موقع “العربي الجديد” عن حظوظ المنتخبات العربية المتأهلة إلى المونديال القادم على غرار المنتهبين السعودي والقطري قائلا:”من المهم جداً أن يتأهّل هذان المنتخبان إلى كأس العالم، فمع المنتخبات الأخرى التي ضمنت تأهلها، وتلك التي قد تتأهل لاحقاً، سيُشكّلون أكبر حضور عربي في تاريخ المونديال، ما سيسمح لهم بإظهار مستوى تطوّرهم، سيكون من المهم أن يقدموا تمثيلاً جيداً يليق بهذا التقدّم”. مضيفا: “المنتخبات العربية تملك الآن فرصاً أكبر من أي وقت مضى لتجاوز دور المجموعات في كأس العالم. السعودية، على سبيل المثال، كانت الفريق الوحيد الذي هزم بطل العالم في النسخة الماضية، وكان بإمكانها الذهاب أبعد من ذلك، المهم هو الحفاظ على الأداء المستمرّ والثقة بالنفس”.