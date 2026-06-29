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رياضة

كندا أول المتأهلين إلى الدور الـ16 من المونديال (فيديو)

عمر سلامي
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كندا أول المتأهلين إلى الدور الـ16 من المونديال (فيديو)
ح.م
فرحة لاعبي منتخب كندا بالتأهل

تأهل منتخب كندا إلى الدور الـ16،  لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه الأحد، في افتتاح مباريات الدور الـ32 .

وحقق منتخب كندا، فوزا قاتلا ومستحقا أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في مباراة، صنع خلالها المنتخب الكندي فرصا كثيرة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 90+2، بواسطة لاعب الوسط ستيفين أوستاكيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وسيواجه منتخب كندا في مباراته المقبلة بالدور الـ16 ، الفائز من مواجهة هولندا والمغرب المرتقبة فجر الثلاثاء.

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