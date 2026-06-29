كندا أول المتأهلين إلى الدور الـ16 من المونديال (فيديو)
تأهل منتخب كندا إلى الدور الـ16، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه الأحد، في افتتاح مباريات الدور الـ32 .
وحقق منتخب كندا، فوزا قاتلا ومستحقا أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في مباراة، صنع خلالها المنتخب الكندي فرصا كثيرة.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 90+2، بواسطة لاعب الوسط ستيفين أوستاكيو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وسيواجه منتخب كندا في مباراته المقبلة بالدور الـ16 ، الفائز من مواجهة هولندا والمغرب المرتقبة فجر الثلاثاء.
⚽️🇨🇦 كندا تسجل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2026