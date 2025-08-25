-- -- -- / -- -- --
كندا تتراجع وتلغي تعريفاتها الجمركية المضادة على أمريكا

الشروق أونلاين
كشفت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، عن الغاء كندا تعريفاتها الجمركية المضادة على السلع الأمريكية والمقدّرة بـ 25%، باستثناء السيارات والصلب والألمنيوم ستظل سارية المفعول وفق ما أكده رئيس وزراء كندا مارك كارني.

وفي تصريح لكارني، قال عن هذه العملية ستدخل حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، قائلا بأن كندا لديها أفضل صفقة تجارية مع أمريكا مقارنة بباقي دول العالم.

ونقلت شبكة أن بي سي نيوز الامريكية عن مسؤول في إدارة ترامب لم تسمّه قال إن خطوة كندا “طال انتظاره”، مضيفا بالقول “نتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا مع كندا حول مخاوف الإدارة التجارية والأمن القومي”.

ويأتي إعلان كندا في أعقاب مكالمة هاتفية بين أجراها كارني مع ترامب، يوم الجمعة، وهي أول مكالمة معروفة بين الاثنين منذ فشل المحادثات، حيث اكد ترامب، ان رفع الرسوم المضادة من قبل كندا سيُسرّع بدأ المفاوضات الثنائية بين البلدين.

وبعد قرار الرئيس الامريكيترامب، فرض رسوم جمركية على كندا بنسبة 25%، سارعت كندا، الى فرض رسوم مضادة بلغت قيمتها 30 مليار دولار كندي (21,7 مليون دولار أمريكي)، الامر الذي أثار حفيظة الإدارة الأمريكية ودفعها الى رفع مستوى الرسوم الى 35%.

