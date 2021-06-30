كندا.. موجة الحر تتسبب في وفاة 34 شخصا خلال يومين
أعلنت الشرطة الكندية، عن وفاة 34 شخصا بشكل مفاجئ، في مدينة فانكوفر، خلال يومين بسبب موجة الحر التي تضرب غرب البلاد.
وأفادت الشرطة الملكية الكندية، الثلاثاء، في تغريدة عبر “تويتر”، بأنه “على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم في غالبية هذه الوفيات”، موضحة أن غالبية المتوفين مسنّون.
Depuis lundi, le détachement de la Gendarmerie royale du Canada à Burnaby a répondu à plus de 25 appels pour des morts subites. Ces décès sont toujours sous enquête, mais la chaleur accablante serait en cause dans la majorité des cas.https://t.co/VyypVpyrQQ
— Radio-Canada (@iciradiocanada) June 29, 2021