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العالم

كندا.. موجة الحر تتسبب في وفاة 34 شخصا خلال يومين

الشروق أونلاين
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كندا.. موجة الحر تتسبب في وفاة 34 شخصا خلال يومين

أعلنت الشرطة الكندية، عن وفاة 34 شخصا بشكل مفاجئ، في مدينة فانكوفر، خلال يومين بسبب موجة الحر التي تضرب غرب البلاد.

وأفادت الشرطة الملكية الكندية، الثلاثاء، في تغريدة عبر “تويتر”، بأنه “على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم في غالبية هذه الوفيات”، موضحة أن غالبية المتوفين مسنّون.

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