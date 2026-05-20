كندا و5 دول أوروبية تستدعي سفراء الاحتلال

قمع ناشطي أسطول الصمود العالمي:

استدعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا يوم الأربعاء، سفراء الاحتلال الإسرائيلي. على خلفية نشر ما يسمى وزير الأمن إيتمار بن غفير مقطع فيديو، يظهر تعرّض ناشطي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، لقمع شديد.

ويُظهر المقطع الوزير الصهيوني المتطرف وهو يشارك في إهانة العشرات من الناشطين المعتقلين. داخل مركز احتجاز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اختطافهم من قبل سفن عسكرية في عرض البحر.

ويبدأ مقطع الفيديو بهتاف ناشطة لحرية فلسطين. قبل أن يهاجمها عناصر الاحتلال، ليقع رأسها على الأرض، بينما يصرخ بن غفير في وجهها:”اخرسي”.

كما يظهر في الفيديو عدد من أفراد شرطة الاحتلال وهم يقتادون بعنف، مختطفين إلى خيام الاعتقال. وسط تعليقات استفزازية من بن غفير.

من جهتها، أدانت حماس “مشاهد التنكيل والإذلال التي أشرف عليها بن غفير، لحظة اعتقال الناشطين”. واعتبرت في بيان أن ما أظهره الفيديو “حالة انحطاط أخلاقي تحكم عقلية قادة كيان العدو، ومحاولة يائسة لكسر إرادة الناشطين”.