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كندية تقرّر الاحتفاظ بصخرة فضائية سقطت بجانب رأسها أثناء نومها!

جواهر الشروق
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كندية تقرّر الاحتفاظ بصخرة فضائية سقطت بجانب رأسها أثناء نومها!

قرّرت سيدة كندية الاحتفاظ بصخرة فضائية سقطت على وسادتها بجانب رأسها أثناء نومها،  لاعتقادها بأن عمرها ربما يبلغ ملايين السنين.

وبحسب ما أفاد موقع” Surrey Now-Leader” الكندي فقد استيقضت “روث هاميلتون” في حالة من الذعر بعد ارتطام جسم غريب بسقف منزلها، وتساقط حطامه على وجهها.

وصُدمت  برؤية فتحة في السقف وصخرة سوداء على وسادتها، وقالت إنها لم تتبين حقيقة ما حدث على الفور، وسارعت بالاتصال بشرطة الطوارئ.

وبعد جولة في المكان والتأكد من عدم سقوط بقايا حطام من موقع بناء قريب، استقر ضباط الشرطة على تفسير وحيد، وهو أن الحادثة نتجت عن سقوط نيزك فوق سطح المنزل.

​وارتبطت الواقعة بمشهد كرة نارية أضاءت السماء وأذهلت السكان في منطقة بحيرة لويز نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت روث: “اتصلنا بموقع بناء محلي لمعرفة ما إذا كانوا يقومون بأعمال هدم وتفجير، لكن أكدوا عدم قيامهم بأعمال مماثلة، فيما تحدثوا عن رؤيتهم لضوء ساطع في السماء وسماع دوي هائل في تلك الليلة”.

وأضافت إنها ارتجفت وظنت أن شخصاً ما اقتحم منزلها، وشعرت بالقليل من الارتياح بعدما تأكدت أن ما اخترق سقف منزلها لن يكون سوى شيء سقط من السماء.

وأكدت أن الدرس الذي استفادته من الحادثة هو أن الحياة يمكن أن تصل لنهايتها في أي لحظة، حتى عندما تعتقد أنك في أمان على سرير النوم.

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