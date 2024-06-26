كنديّون مهتمون بالصناعة الصيدلانية والغذائية والمناجم والطاقات المتجددة

وفد كندي يجتمع بمتعاملين جزائريين عن مجلس التجديد الاقتصادي

التقى رؤساء مؤسسات كنديين بنظرائهم الجزائريين لمناقشة فرص الأعمال بين الطرفين في العديد من مجالات النشاطات، على غرار الصناعة الصيدلانية والمناجم والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفلاحة والتكوين.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد كندي، الثلاثاء، إلى مقر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بقيادة سفير كندا بالجزائر ميكائيل ر. كالان، في اطار مشاركته في الدورة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي المنعقدة من 24 إلى 29 جوان الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.

وتأتي المبادرة أيضا تحسبا للزيارة التي ستقوم بها بعثة أعمال مهمة تضم حوالي ستين مؤسسة جزائرية من 7 إلى 14 جويلية القادم إلى مونريال سيتم خلالها بعث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار مع كندا.

ويتضمن جدول هذه البعثة برنامجا ثريا من النشاطات وزيارات للمواقع الصناعية وعقد اجتماعات مع مؤسسات ومنظمات تنشط في مجال النظام البيئي الاقتصادي والاستثمار الكندي.

وقال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، في تصريح لـ”وأج” أن العدد الكبير لرؤساء المؤسسات الكندية الذين تنقلوا إلى الجزائر يؤكد الاهتمام الخاص الذي يولونه للسوق الجزائرية، مشددا على “جاذبية” قانون الاستثمار في الجزائر.

كما تابع يقول “يقوم هؤلاء بزيارة إلى الجزائر للإطلاع على فرص الأعمال ونحن نعمل على إقامة اتصالات بينهم وبين نظرائهم الجزائريين لبحث فرص الأعمال وسبل تطوير الشراكات”.

من جهته، أكد سفير كندا بالجزائر، كالان، أن “الجزائر بلد يوفر ظروفا ملائمة للمستثمرين الأجانب”، مضيفا أن “قانون الاستثمار الجزائري يمنح فرصا مهمة للمتعاملين الكنديين”، لذلك يمثل الوفد الذي يزور الجزائر عدة قطاعات.

كما أوضح السفير أن المستثمرين الكنديين مهتمون بمختلف القطاعات في الجزائر بدءا من التكنولوجيات الجديدة إلى الفلاحة والطيران والتكوين بصفة عامة.