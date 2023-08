كنزة “الخراف” للأميرة ديانا تعرض للبيع وهذا هو سعرها

أعلنت دار مزادات أمريكية عن عرض سترة صوف حمراء شهيرة للأميرة الراحلة ديانا بمبلغ يفوق 90 ألف دولار، في نهاية الشهر الجاري.

ارتدت ديانا سترة الصوف الحمراء مع الأغنام البيضاء والسوداء في سبنسر عام 1981 بعد فترة وجيزة من خطوبتها من الأمير تشارلز.

وتعتبر هذه السترة، من القطع المعروضة في المزاد والمخصصة لرموز الموضة التي نظمتها دار “سوذيبز”على الإنترنت في نيويورك بين 31 أوت و14 سبتمبر.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر هذه الكنزة الصوفية التي صُممت بواسطة سالي موير وجوانا أوزبورن بين 52300و91600 ألف دولارا.

يُذكر أنه بعد أسابيع قليلة من ظهور صور ديانا وهي ترتدي هذه السترة، تلقت موير وأوبورن رسالة من قصر باكنغهام توضح أن أميرة ويلز المستقبلية قد ألحقت الضرر بها، واستفسرت الرسالة ما إذا كان من الممكن لهم إصلاحها أو استبدالها.

واستجابة لهذا الطلب، قامت صاحبتا دار “وورم أن ووندرفول” بعمل نسخة جديدة وتلقت الدار من أجلها خطاب شكر من السكرتير الخاص للأميرة.

A red jumper with a flock of sheep pattern worn by #PrincessDiana is expected to sell for more than $50,000 at auction. The sweater features a single black sheep amid a pattern of white ones and is up for auction at Sotheby’s online Fashion Icons sale in September. Princess Diana… pic.twitter.com/aIpa1nfoop

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) August 20, 2023