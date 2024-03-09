كنفدرالية النقابات تجدد مطلبها بالتقاعد المسبق ورفع الأجور

جددت دعوتها لإنشاء مرصد للقدرة الشرائية

طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية السلطات العمومية بإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وإخضاعها لتغييرات جذرية وعميقة، بما يحقق زيادات معتبرة في الأجور، تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتوج اللقاء الذي جمع كنفدرالية النقابات الجزائرية الممثلة لعدة قطاعات وزارية، والمنعقد بمقر نقابة “لونباف” في الخامس مارس الجاري، لدراسة مستجدات الساحة المهنية والنقابية، برفع عدة انشغالات لمطالبة السلطات العمومية، في مقدمتها الإسراع في إنشاء “المرصد الوطني للقدرة الشرائية”، لما له من أهمية في تحقيق توازناتها، إلى جانب تنصيب مجلس الإدارة المنبثق عن الجمعية العامة للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، ووضع حد لتسييرها خارج الأطر القانونية.

ولفتت الكنفدرالية في بيان صدر عنها، السبت، إلى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عميقة في القوانين الأساسية، بما يجعلها ترقى إلى مستوى تطلعات الموظفين والعمال، في ظل سريان القوانين المرجعية المقيدة لها، فيما دعت إلى إشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وإخضاعها لتغييرات جذرية وعميقة، بما يحقق زيادات معتبرة في المرتبات، ويجسد قرارات رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، مع تمكينهم أيضا على الاطلاع على مشاريع القوانين قبل صدورها والمصادقة عليها.

كما جددت الكنفدرالية تمسكها بمطلب التقاعد المسبق والتقاعد بدون شرط السن، مطالبة الحكومة بأهمية تجسيد قرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى المحافظة على الطبقة المتوسطة، من خلال دعم القطاعات الاستراتيجية والحساسة في المجتمع.