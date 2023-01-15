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الجزائر

كنفدرالية النقابات تطالب بإثراء مشاريع القوانين 

نشيدة قوادري
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كنفدرالية النقابات تطالب بإثراء مشاريع القوانين 
أرشيف

تؤكد كنفدرالية النقابات الجزائرية على أن حماية القدرة الشرائية لها أولوية بارزة، لا يمكن تحقيقها دون إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية، مجددة مطالبة الحكومة برفع قيمة النقطة الاستدلالية، لأجل أن تكون الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس تبون في الأجور، أكثر أهمية بالنسبة لمستخدمي الوظيفة العمومية.

ودعت الكنفدرالية، عقب عقدها لاجتماع في 11 جانفي الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لدراسة مستجدات الساحة الوطنية، السلطات العمومية إلى الترخيص لها بالمشاركة في النقاشات حول مشروع قانوني كيفية ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب، تطبيقا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وذلك لأجل إثرائهما بسبب بعض التحفظات المرفوعة من قبلها.

كما أثارت الكونفدرالية قضية الغموض المكتنف لبعض المواد المقترحة، وكثرة الإحالات على التنظيم وإعطاء صلاحيات واسعة للإدارة على حساب ممثلي الموظفين، فضلا عن الإقرار ببعض الحقوق، مع وضع شروط إجرائية تعجيزية، على حد تعبيرها.

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