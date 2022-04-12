كنفدرالية النقابات تهدد بالدخول في إضراب

استعجلت إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية.. "السات":

قررت كنفدرالية النقابات الجزائرية، قطع الهدنة مع السلطات العمومية، والدخول في حركات احتجاجية، سيحدد موعدها وطبيعتها قريبا، بعد التشاور والتنسيق مع النقابات المستقلة، فيما استعجلت استحداث المرصد الوطني للقدرة الشرائية لمواجهة الغلاء الفاحش للأسعار.

وأكدت الكنفدرالية التي تضم 14 نقابة مستقلة ممثلة لتسعة قطاعات وزارية، في بيان صدر عنها الثلاثاء أن الارتفاع الرهيب للأسعار، أفقد القدرة الشرائية توازنها والطبقة المتوسطة مكانتها، وجددت المطالبة بإعادة النظر في “قيمة” النقطة الاستدلالية والنظام التعويضي ككل، بالإضافة إلى استحداث المرصد الوطني للقدرة الشرائية لمواجهة الغلاء.

وأضاف تكتل النقابات بأن الموظف والعامل لا زال يعيش وضعا صعبا على الصعيدين المهني والاجتماعي، جراء تجاهل مطالبه العمالية آخرها الحركة الاحتجاجية حول منحة المنطقة لولايات الهضاب والأوراق والجنوب، بالإضافة إلى تهميش النقابات المستقلة والكنفدرالية.

وأشار التكتل إلى أن الحركة الاحتجاجية سيحدد تاريخها وطبيعتها في الآجال القريبة جدا، لأجل استرداد الحقوق ومواصلة النضال حول جملة المطالب المشتركة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، خاصة ما تعلق باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإعادة النظر في سياسة الأجور، بالإضافة إلى تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، ورفع القيود عن الحريات النقابية.