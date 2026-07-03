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العالم

كنيسة أمريكية تدعو إلى مقاطعة الاحتلال

الشروق أونلاين
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كنيسة أمريكية تدعو إلى مقاطعة الاحتلال
أرشيف
تعبيرية

رحّبت “حماس” يوم الجمعة في تصريح صحفي، بقرار الكنيسة المشيخية الأمريكية الدعوة إلى مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحظر توريد الأسلحة إليها.

وقالت “حماس” إن موقف الكنيسة البروتستانتية “ينسجم مع قيم العدالة والإنسانية. ويعبّر عن مسؤولية أخلاقية تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

مضيفة أنه يأتي في ظل مواصلة الاحتلال حربه على المدنيين في قطاع غزة. وتنصله من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كما رحّبت باعتبار الكنيسة المشيخية الأمريكية، أن الحرب على قطاع غزة “ترقى إلى جريمة إبادة جماعية. في ظل حالة التقاعس الدولي عن محاسبة الاحتلال”.

وتعدّ الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة، واحدة من أكبر الطوائف البروتستانتية في البلاد. وهي تعتمد نظامًا ديمقراطيًا يمنح جمعيتها العامة صلاحية اتخاذ مواقف رسمية بشأن القضايا الدولية.

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