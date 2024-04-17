كهرباء: 200 مليار دينار لمشروع ربط الجنوب بالشبكة الوطنية  

أوضح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن تكلفة مشروع ربط شبكة الكهرباء في جنوب البلاد بالشبكة الوطنية تقدر بـ 200 مليار دينار، موضحا أنه سيتم إنجاز هذا المشروع بالعملة الوطنية من قبل شركات جزائرية عمومية وخاصة.

وأكد الوزير، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش فعاليات الطبعة الثامنة والعشرين ليوم الطاقة، نظمت بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، أنه “تم الشروع في الأشغال الأولى لإنجاز هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى ربط شبكة الكهرباء في الشمال بشبكة الجنوب من خلال شبكة تربط جميع أنواع الطاقات بمزيج الطاقة الوطني, طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وأشار الوزير إلى أن الميزانية التقديرية الخاصة بهذا المشروع “ستكون كلها بالعملة الوطنية، إذ أن جميع المعدات اللازمة لإنجاز هذه الشبكة مثل المحطات الكهربائية والأعمدة والأسلاك الكهربائية واللواحق يتم تصنيعها في الجزائر”، مضيفا أن إنجاز المشروع بكامله “ستتكفل به شركات جزائرية عمومية وخاصة متخصصة”.

وأفاد عرقاب أن هذا المشروع يتمتع بالعديد من المزايا، من بينها شبكة كهربائية وطنية “متطورة” من حيث النقل والتوزيع، علاوة على وجود 33 محطة لتزويد ولايات الجنوب الكبير بالطاقة.

كما أن هذا المشروع “سيرافق مشروع التنقل نحو الجنوب، خاصة بالسكك الحديدية”, يضيف عرقاب.

ويهدف هذا الربط إلى “فتح آفاق أخرى” من خلال ضمان الربط مع دول الساحل.