كهل يحاول السطو على سيارة لنقل الأموال بقالمة

المحكمة أدانته بسنتين حبسا

أصدر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة قالمة، الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة كهل يبلغ من العمر 47 سنة بتهمة الشروع في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة عمومية بالعنف والتهديد على الطريق العام، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا والأمر بإيداعه الحبس.

المتهم، القاطن بعنّابة، تم توقيفه من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي ببلخير نهاية الأسبوع الماضي، عندما حاول السطو بطريقة هوليودية على سيارة مؤسسة بريد الجزائر لاعتقاده أنها كانت محملّة بالأموال.

وقام المتهم بترصد المركبة، وبمجرد توقفها بجانب المكتب البريدي ببلدية بلخير، استل خنجرا وقام بتهديد السائق وطلب منه النزول، ليمتطي المتهم السيارة محاولا الفرار على متنها، غير انه ولسوء حظ المتهم فإن رجال الشرطة الذين كانوا في دورية عمل عادية لهم عبر شوارع بلدية بلخير، لفت انتباههم سيارة مؤسسة بريد الجزائر يقودها شخص لم يقدر على التحكم في اتجاه سيرها، وعند توقفها سارع عناصر الشرطة إلى توقيف المتهم والذي كان في حالة تلبس بمحاولة سرقة المركبة، بعد الاعتداء على سائقها وتهديده بالقتل.

المتهم تم تحويله إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي ببلخير للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة الشروع في سرقة مركبة تابعة لمؤسسة عمومية، بالعنف والتهديد على الطريق العام، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أحاله على قاضي الجلسة، وفق إجراءات المثول الفوري، ليصدر ضده الحكم السالف ذكره.