كهل يذبح زوجته بسكين مطبخ في تاوزيانت بخنشلة

فيما لازالت دوافعها مجهولة

اهتزت مدينة تاوزيانت بقايس غرب ولاية خنشلة، صباح الاثنين، على وقع جريمة قتل شنعاء، راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، على يد زوجها البالغ من العمر49 سنة، والذي أقدم على ذبحها باستعمال سكين المطبخ قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من طرف أفراد سرية البحث والتحري للدرك الوطني فور إبلاغهم بوقوع الجريمة النكراء.

الجريمة البشعة وقعت حسب مصادرنا بحي الممرات الشعبي بوسط مدينة تاوزيانت والذي استيقظ سكانه على وقع المأساة العائلية، عندما وقعت ملاسنات ومناوشات كلامية في الساعات الأولى من الصباح بين الزوجة الضحية وزوجها المشتبه فيه، وما هي إلاّ لحظات حتى أقدم الزوج على حمل سكين المطبخ ووجه عدّة طعنات إلى زوجته قبل أن يقوم بذبحها من الوريد إلى الوريد، ليتركها تتخبط في دمائها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وفي الوقت الذي لم تتضح فيه بعد أسباب الخلاف بين الزوجين والدوافع التي دفعت بالزوج إلى إزهاق روح زوجته بتلك الطريقة البشعة، تدخل أفراد فرقة سرية البحث والتحري وأفراد فرقة الدرك الوطني، مرفوقين بفرقة الشرطة العلمية ووكيل الجمهورية لدى محكمة قايس، لإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الجريمة ورفع كل الآثار التي من شأنها أن تساعد المحققين في كشف ظروف وملابسات ارتكاب هاته الجريمة النكراء، وتوقيف الزوج المشتبه فيه وتحوياه إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه.

وبعد إتمام الإجراءات اللازمة تم نقل جثّة الزوجة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حيحي عبد المجيد بغرض إخضاعها للتشريح الطبي، والذي يساعد في كشف أسباب ارتكاب الجريمة.