كهل يعتدي على طفل قاصر ووالده ويتسبب في جروح خطيرة لهما!

التماس 5 سنوات حبسا نافذا وأمر بالقبض ضده

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الأحد، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية إلى جانب إصدار أمر بالقبض في حق كهل وجهت له تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، والاعتداء على قاصر، عقب تورطه في الاعتداء على طفل قاصر لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووالده والتسبب لهما في جروح خطيرة.

تفاصيل القضية حسب جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم بعد رفضه الامتثال بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، انطلقت من شكوى أودعها الضحية لدى مصالح الدرك الوطني تفيد بتعرض ابنه للضرب من قبل جاره اعقبه اعتداء خطير تعرض له هو الآخر، وتسبب له في إصابة خطيرة بالرأس، وكشف الضحية القاصر خلال سماع أقواله بجلسة أمس، بخصوص دوافع الاعتداء قائلا أن جاره قام بضربه أين اصيب بجروح على مستوى يده ودفعه بقوة خلال عراكه مع ابن المتهم بالحي الذي يقطنان فيه، ولدى تدخل الأب للدفاع عن ابنه، تعرض هو الآخر للضرب بواسطة عصى خشبية خلفت إصابته بنزيف داخلي بالمخ لم يتفطن له الأطباء الا بعد فترة، واستدعى ذلك خضوعه لعملية جراحية مستعجلة، كما أصيب بمضاعفات صحية بمرور الوقت، إلى جانب حصوله على عجز طبي لمدة 45 يوما.

وصرح الضحية الأب أثناء المحاكمة، أن المتهم تعود على ضرب الأطفال بالحي والتعامل بوحشية والتمادي في طريقة تعامله مع باقي جيرانه وهو ما أكده تسجيل فيديو لكاميرات الحي قدمها جيران الضحية تحتوي على تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن المتهم سبق له الاعتداء على ابنه الأكبر وتمت متابعته أمام المحكمة عن ذات التهم.

من جهة أخرى، نوه دفاع الطرف المدني إلى ضرورة إخضاع الضحية لفحصه من قبل خبير طبي، للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها ووصفها بالخطيرة نظرا للمضاعفات الصحية المصاحبة لها، واضطراره لإجراء عملية جراحية ثانية، كما أصيب بنوبات صداع رهيب جراء ذلك، وطالب الدفاع بإلزام المتهم الغائب عن الجلسة بدفع تعويضات مالية للضحيتين.