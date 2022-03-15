كهل يعتدي على قُصَّـر ويصورهم في أوضاع مخلة

استغل مهنته لانتهاك حرمات المساكن ببسكرة

أودع أربعيني مسبوق قضائيا، الاثنين، الحبس، بتهمة الاعتداء على أطفال قصّر، وتصويرهم في فيديوهات مخلة، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص من خلال تصويرهم في أماكن خاصة بهم، بعد تمكنه من دخول منازلهم، مستغلا مهنته كمصلح لأجهزة الاستقبال الرقمي للقنوات التلفزيونية، وهذا بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بسكرة.

هذه القضية، عالجتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببسكرة، بعد أن بلغتها شكاوى تؤكد قيام شخص، يبلغ من العمر 43 سنة، بتصوير مواطنين دون علمهم وفي أماكن خاصة بهم. وبفتح تحقيق في القضية وبالتنسيق مع النيابة، عثر لدى المشتبه فيه على “فلاش ديسك” يحوي فيديوهات مخلة بالحياء، وأخرى ماسة بالحياة الخاصة لمواطنين، وبتفتيش مسكنه عثر على وحدتين مركزيتين لجهاز إعلام آلي و6 أقراص صلبة، و10 أقراص وامضة (فلاش ديسك)، وبمعاينتها تقنيا اتضح أنها محملة بعدد كبير من الصور والفيديوهات تخص أشخاصا تم تصويرهم دون علمهم في مساكنهم إما في غرف النوم أو في الحمام، وأخرى مخلة بالحياء.

كما اتضح لمصالح الأمن بعد التحقيق أن المشتبه فيه يقوم بتصوير الأشخاص دون علمهم باستغلال مهنته في تصليح تجهيزات الاستقبال الرقمي للقنوات، حيث كان المعني يستعمل هاتفه النقال أثناء تنقله إلى منازل هؤلاء الأشخاص ووضعه في زوايا غير مرئية. كما بيّن التحقيق أن المشتبه به يقوم أيضا بتصوير مقاطع فيديوهات لأطفال قصّر اعتدى عليهم جنسيا. وبعد إتمام إجراءات التحقيق، أنجز للموقوف ملف جزائي بموضوع جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر، والمساس بحرمة الأشخاص الخاصة، وحيازة فيديوهات إباحية متعلقة بالقصر. وبتقديمه أمس أمام العدالة صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا في قضية صارت حديث أهل الزيبان قاطبة.